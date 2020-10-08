Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 октября

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно мы рассказываем о том, как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки и сообщаем последние новости.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 168 человек, чьи тесты на ковид дали положительные результаты. Общее число заболевших - 11 361 человек. Из них 3324 находятся в инфекционных стационарах, а 7902 человека уже выздоровели и выписаны из больниц. О последних 67 случаях выздоровления стало известно утром 9 октября.

Выросло и число случаев летального исхода: за минувшие сутки умерло еще четыре человека.У трех пациентов ковидария – жителя Ленинск-Кузнецкого 1977 года рождения, жительницы Белова 1958 года рождения и жительницы Киселевска 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Еще у одного пациента – кемеровчанина 1952 года рождения – также развилась полисегментарная пневмония. При этом болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом достигло 135 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2589 человек, - сообщает областной оперштаб.

Статистика. Яндекс

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