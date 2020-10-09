Сергей Цивилев - «Комсомолке»: Культурный кластер мы строим на века

Губернатор Сергей Цивилев провел отчетную пресс-конференцию «700 дней. Строим Кузбасс». Фото: пресс-служба АПК

О культурном кластере

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» ответил на вопрос главного редактора «Комсомольской правды» - Кемерово» Ларисы Маруцак о судьбе строящегося в областном центре культурного кластера:

- В последнее время появилась информация о сложностях, возникших с финансированием проектов культурных кластеров, которые должны появиться в четырех городах страны. Идут сокращения в Фонде «Национальное культурное наследие», который занимается строительством культурного кластера в Кемерове. Не будут ли в связи с этим скорректированы планы по реализации этого проекта? Каково его будущее?

- Все разговоры о приостановке строительства объектов культурного кластера необоснованны. Кузбасс - один из четырех регионов, которые вошли в данную президентскую программу, и мы ее исполним на высшем уровне, мы строим на века, поэтому подходим основательно, - отметил Сергей Цивилев.

Первый комплекс культурного кластера появится в Ленинском районе к началу следующего учебного года и будет представлять собой современный студенческий городок. На втором этапе будет построен современный Театр оперы и балета. Планируется, что реализация проекта завершится в 2023 году.

- Думаю, что второй пусковой комплекс мы будет строить быстрее, - отметил глава региона. - Что касается самого театра, то наша задача - сделать его очень красивым и современным. Мы рассмотрели множество проектов, привлечены самые лучшие дизайнеры мира, и сейчас утверждение проекта уже находится в завершающей стадии. Он существенно вырос по квадратным метрам, чем предполагалось изначально. Думаю, что в ближайший месяц мы этот вопрос окончательно урегулируем.

Выйти на строительную площадку, расположенную у Искитимки, планируется уже весной, а пока преображается и модернизируется прилегающая территория. Так, реконструирован фасад КемГУ, обновляются фасады здания Пенсионного фонда, здание РЖД теперь выполнено в едином стиле с расположенным рядом Восьмым кассационным судом, утверждается внешний облик бассейна «Лазурный». В дальнейшем все это должно создать единый архитектурный ансамбль.

Число строек увеличилось

Во время пресс-конференции Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе, несмотря на пандемию коронавируса, число строек не сократилось, а, наоборот, увеличилось. Амбициозная цель, которую сегодня ставят перед собой власти, - выйти на серьезные темпы и достичь коэффициента 0,85 квадратных метра в год на человека. Для этого нужно строить порядка двух миллионов квадратных метров ежегодно.

- Для стимулирования отрасли в регионе была усовершенствована федеральная программа предоставления льготной ипотеки под 6,5 процента. Это было сделано за счет дополнительной компенсации ставок от застройщиков, уникальному соглашению, в соответствии с которым предприятия компенсируют первоначальный взнос в размере 20 процентов, если сотрудник отработал три года. Это дало огромный рывок в строительстве жилья. При этом строится сразу вся инфраструктура, чтобы люди имели возможность сразу заезжать в готовые микрорайоны, - отметил Сергей Цивилев.

Из аварийного жилья - в новое

Есть успехи в работе по переселению кузбассовцев из аварийного жилья. В этом году регион получил дополнительно два миллиарда рублей по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Это позволит переселить более тысячи семей раньше запланированного срока. Общее финансирование программы в 2020 - 2021 годах составит более 3,6 миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2025 года, в соответствии с ней расселяются многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В Кузбассе таких домов 1347, в них живут 26,5 тысячи человек. В настоящее время по программе переселено 1558 семей, в том числе за 2019 - 2020 годы - 1159 семей.

Отметим, что по закону финансирование может направляться только на расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Но если программа выполняется досрочно, в нее могут быть включены дома, признанные аварийными после этой даты.

- Стараемся, чтобы жители переезжали в новые современные дома - больше 10 лет нельзя использовать по этим программам, так и стимулируем строительство и создание современного облика Кузбасса, - отметил глава региона.

КСТАТИ

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса был определен перечень приоритетных строек. Всего к юбилею будет построено и реконструировано около 50 объектов: школы, детские сады, спортивные комплексы, больницы, инфраструктурные сооружения.

Сейчас идет строительство центра «Сириус-Кузбасс» в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа, школ в Анжеро-Судженске, Юрге, Тайге, в микрорайоне 7б города Кемерово, многопрофильной больницы в Междуреченске, автовокзала в Белове, спортивного комплекса с бассейном в Междуреченске, детских садов в Кемерове, Осинниках, Новокузнецке, Полысаеве, Киселевске, Белове, в Кемеровском муниципальном округе.

КОНКРЕТНО

Что было построено в Кузбассе в 2020 году

Нынешний сезон получился плодотворным и прошел под знаком подготовки к 300-летнему юбилею.

В сфере образования в уходящем году произошло немало знаковых событий. Открыт спортивный комплекс и два новых корпуса президентского кадетского училища, реконструирован Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий, по программе «Моя новая школа» проведен капремонт пяти школ в Кемерове, Осинниках, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Белове. В Кемерове открыт новый корпус школы № 85, а также два детских сада. Еще один садик построили в поселке Калачево в Прокопьевском районе. В 42 сельских школах открыты образовательные центры «Точка роста».

Продолжается работа по повышению качества медицинской помощи. Открыты 20 ФАПов по области, новая детская поликлиника в Кемерове и две амбулатории в Белогорске и Барзасе, строится инфекционная больница в Новокузнецке. Помимо этого, полностью обновлен парк машин скорой помощи в Новокузнецке - это 39 автомобилей, в другие территории поступило еще 28 новых машин СМП.

Много значимых проектов выполнено в дорожной сфере и благоустройстве. Так, капитально отремонтирована дорога Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк, открыт транспортный обход Мариинска, реконструированы участок проспекта Металлургов и Бызовское шоссе в Новокузнецке, отремонтированы участки Комсомольского проспекта и проспекта Ленина в Кемерове. В рамках обновления пассажирского транспорта Кузбасс получил более 260 автобусов. Также в городах и районах благоустроены 360 дворов вместо 300, приведены в порядок 54 общественных пространства, еще три - в стадии завершения, заканчивается установка детских площадок-кораблей - всего их будет 100.

Гордостью Кузбасса стал открытый в этом году физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» в Белове и ледовая арена «Кузнецкий лед» в Новокузнецке. Продолжается строительство ледового дворца «Кузбасс» и спорткомплекса «Кузбасс-арена» в Кемерове, идет ремонт Арены кузнецких металлургов в Новокузнецке.