Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Истинная суть фантастики - не в уходе от реальности, а в расширении границ человеческого познания. Фото: Кадр литературной встречи

Расширяя границы познания

Поговорим о фантастике.

В виртуальной литературной гостиной Государственной научной библиотеки Кузбасса имени Федорова состоялась очередная творческая встреча из цикла «Библиотечные благотворительные сезоны». Ее гость - Александр Мухарев, журналист, известный в Кемерове любитель фантастики и популяризатор творчества кузбасских авторов, пишущих в этом жанре литературы.

Истинная суть фантастики - не в уходе от реальности, а в расширении границ человеческого познания. Именно этот лейтмотив сквозит в произведениях Роберта Хайнлайна, Рэя Брэдбери, Роберта Шекли, братьев Стругацких и других признанных мэтров научной фантастики. Они обобщают и зачастую предвосхищают научные идеи и открытия. Если для Жюля Верна фантастика - способ продемонстрировать мощь науки и могущество человека, ее познавшего, то для Роберта Шекли - это мишура, в которую автор облачает реальные социальные проблемы и чаяния людей. Об этом и о развитии сети кемеровских клубов любителей фантастики, их планах работы повествует организатор тематических клубов по интересам.

Отправляемся на литературную встречу - сюда >>

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Музыкальный театр Кузбасса приглашает юных любителей искусства посмотреть музыкальную сказку. Фото: Кадр спектакля

Стойкий оловянный солдатик

Смотрим онлайн-спектакль.

Сказки, без сомнения, любят все - и взрослые, и дети. А поставленные на сцене театра, они обретают вторую жизнь и играют совсем другими красками.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает юных любителей искусства посмотреть музыкальную сказку по мотивам прекрасных произведений Ганса Христиана Андерсена.

Светлая, красивая и чистая любовь солдатика к прекрасной балерине преодолевает все преграды. В спектакле много музыки, танцев, пения, световых и красочных эффектов. Музыка - главное украшение спектакля, она чрезвычайно эмоциональная и волшебная. Каждый из героев этой удивительной истории сам по себе целый мир: порой высокий и прекрасный, забавный и трогательный, а в какие-то моменты устрашающий и злобный. Но главное, что доброта, верность и дружба в конце побеждают.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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В ходе выставки можно узнать, что такое «сибирская монета» и почему она так отличалась от других. Фото: Краеведческий музей

Тайны сибирской монеты

Идем на выставку в музей.

Кузбасский краеведческий музей проводит уникальную выставку «Сибирская монета в истории Кузбасса», и у вас есть шанс ее посетить.

История нашего края интересна и разнообразна. Удивительно, но очень мало кто из жителей современного Кузбасса знает, что Кузнецк по праву называли «Бастионом русской власти на Алтае». Было время, когда границы Кузнецкого уезда простирались почти до Иртыша. И именно в административных рамках уезда чеканилась загадочная «сибирская монета».

В ходе выставки можно узнать, что такое «сибирская монета» и почему она так отличалась от других, какое отношение все это имело к истории Кузбасса, какой была монетная система Российской империи и как выглядели чеканки различных монетных дворов, а также что представлял собой Кузнецкий уезд в XVIII веке и как его изменил Колывано-Воскресенский горный округ.

Также посетители выставки смогут увидеть сибирские монеты, наи денные на территории Кузбасса и оригиналы чеканов Сузунского монетного двора 1770-х годов из фондов Алтаи ского государственного краеведческого музея.

Краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 36-33-32

С 7 октября, вторник - воскресенье

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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На выставке будут представлены популярные среди молодежи книги. Фото: Библиотека имени Киселева

Молодежный ЧИТаймер

Изучаем современную литературу.

Любите ли вы читать книги? Хотите быть в курсе литературных событий? Добро пожаловать на выставку, приуроченную к циклу мероприятий, посвященного Всемирному дню чтения.

Библиотека имени Игоря Киселева приглашает кемеровчан на выставку «Самые, самые, самые: молодежный ЧИТаймер». На ней будут представлены популярные среди молодежи книги, в том числе такие, как «Виноваты звезды» Джона Грина; «Дивергент» Вероники Рот; «Метро 2033» Дмитрия Глуховского.

Представленные на выставке произведения откликаются на важные и всегда актуальные темы, интересующие самый широкий круг молодых читателей. Чего в этих книгах только нет: бесшабашные приключения, магия, юношеская любовь, грозные враги и верные друзья.

Библиотека имени Игоря Киселева

ул. Веры Волошиной, 29

С 12 по 30 октября, с 10.00 до 19.00 (суббота - выходной)

Вход свободный

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Кемеровская библиотека для детей и молодежи предлагает поучаствовать в ярком мастер-классе «Закат на море». Фото: Кадр мастер-класса

Закат на море

Вооружаемся красками и участвуем в мастер-классе.

Кемеровская библиотека для детей и молодежи предлагает поучаствовать в ярком мастер-классе «Закат на море» и нарисовать чудесную картину, которая будет согревать предстоящими холодными зимними вечерами.

Для выполнения пейзажа понадобится около одного часа. Поскольку гуашь позволит вносить корректировки как сразу, так и спустя некоторое время после высыхания, даже детям будет несложно выполнить рисунок.

На первом этапе участники будут работать над построением композиции пейзажа. Затем приступят к живописи на втором плане. На занятии будет подробно разобрана техника создания плавных переходов. Когда задний план будет завершен и подсохнет, участники напишут первый план. Акцент в работе стоит сделать на тщательной проработке переходов цвета на морской глади. Далее участники прорисуют детали: корабль и чаек в небе. По окончании работы у всех участников получится полноценный скетч.

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>