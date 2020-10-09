Россельхозбанк: внутренний аграрный туризм вырастет на 1-2 миллиона человек

Аграрный туризм обладает наибольшим потенциалом для развития в России. В условиях пандемии тренд на самостоятельные путешествия по стране усиливается, что может уже в ближайшей перспективе привести к увеличению числа людей, отдыхающих в сельской местности, на 1-2 миллиона человек в год. Это, наряду с другими мерами поддержки, приведет к ускоренному развитию инфраструктуры сельских территорий, рассказал Заместитель председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов в ходе выставки «Золотая осень – 2020». Мероприятие проходит 7-10 октября при поддержке Россельхозбанка.

В ходе своего выступления Денис Константинов отметил, что с учетом сохраняющейся недоступности ряда направлений для поездок за границу, можно прогнозировать снижение выездного туризма в 2020 году на 60-80 процентов.

«Количество планируемых, но не осуществленных выездных поездок россиян можно оценить в 30 миллионов. При этом неудовлетворенный спрос горожан частично переключается на поездки внутри страны. В результате все виды внутреннего туризма получают дополнительный импульс к развитию. Как правило, в структуре внутреннего туризма преобладают пляжный отдых и поездки по достопримечательностям. Но наибольшим потенциалом по темпам своего развития обладает аграрный туризм - поездки на фермы для ознакомления с процессом производства, дегустации продуктов и проживание, который пока еще находится в начальной стадии развития», - сказал Заместитель председателя Правления РСХБ.

Говоря о географии отечественных туристических объектов, Денис Константинов подчеркнул, что в России в настоящий момент около 80 процентов объектов агротуризма расположены в регионах Центрального, Южного и Приволжского федерального округов. Четвертое место занимает Северо-Запад России. При этом особенность этих регионов заключается в огромном туристическом потенциале: это и сохранившиеся ремёсла, и уникальная архитектура, и культурно-историческое наследие.

Также важным инструментом для развития сельских территорий является разработанная Минсельхозом России программа «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой можно получить льготную сельскую ипотеку по ставке от 2,7 процента годовых. Возможностью приобрести недвижимость в сельской местности по льготной ставке воспользовались уже почти 22 тысячи человек по всей стране, а объем выданных Россельхозбанком кредитов на покупку жилья на селе превысил 43 миллиарда рублей.

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