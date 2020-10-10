Кузбасс стал лидером по количеству газовых заправок за Уралом. Фото: Пресс-служба АПК

Кузбасс стал лидером по количеству экологичных газозаправочных станций за Уралом. Сейчас они работают в трех городах.

В области продолжает развиваться сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Согласно данным, предоставленным министерством промышленности региона, сейчас в Кузбассе насчитывается уже девять таких заправок – это больше, чем каком-либо другом регионе за Уралом. Пять станций расположены в Новокузнецке, три – в Кемерове и одна в Юрге.

-В Кузбассе активно закупается экологичный общественный транспорт, в том числе работающий на метане. Уже можно говорить о росте объемов потребления природного газа в качестве моторного топлива. В связи с этим необходимо развивать сеть метановых заправочных станций. До 2022 года планируется построить еще шесть АГНКС: четыре в Кемерове и две в Новокузнецке, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По замечанию главы региона, сейчас Правительство Кузбасса проводит работу по включению региона в перечень субъектов России, получающих федеральное субсидирование на возмещение части затрат инвесторов при строительстве метановых газозаправочных станций.

Власти региона отмечают, что кузбасские АГНКС также отличаются качеством сервиса. Например, одна из них, расположенная в Кемерове, даже получила первое место в рейтинге участников всероссийского экологического автопробега «Из Питера в Мирный», который проходил с 11 сентября по 5 октября. Его участники на автомобилях с газомоторным топливом преодолели более восьми тысяч километров и посетили 20 регионов страны. Целью акции стало привлечение внимания водителей к возможностям использования природного газа в качестве топлива и развитие экологического туризма в стране. К слову, в Кузбассе объем реализации газа в 2019 году составил 22,5 миллиона кубометров, а за первое полугодие 2020 года — 12 миллионов кубометров.

Кемеровскую станцию особо выделили среди других российских на межрегиональном совещании по развитию рынка газомоторного топлива. При этом оценивалось месторасположение, наличие магазина, зоны отдыха, большой парковочной зоны.