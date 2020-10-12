Россельхозбанк выпустит карты с региональными продуктовыми брендами

Также Банк выпустит карты с изображением региональных брендов. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина 8 октября в рамках главного аграрного события года – выставки «Золотая осень» в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян.

«На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она «Загляните на огонёк», и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Прекрасный пример такого бренда – огуречное варенье, которым славится одна из самых красивых деревень России – Вятское в Ярославской области. Вятские огурцы выращиваются под открытым небом на черноземной почве без полива, их вкус и старинные рецепты приготовления известны далеко за пределами региона. Другой пример – соль из города Старая Русса в Новгородской области. Как и тысячу лет назад, ее получают выпариванием воды из уникальных старорусских минеральных источников. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты», – сказала Ирина Жачкина.

«В Кузбассе зарегистрировано более тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, они выпускают самую разную продукцию, некоторые – по-настоящему уникальную, востребованную и за пределами региона. Поэтому Минсельхоз Кузбасса с удовольствием поддержит инициативу развития региональных брендов и примет участие в выборе тех брендов, что украсят банковские карты», - комментирует министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасс Андрей Ариткулов.

Региональные бренды производятся силами крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за 10 лет производство продукции у КФХ выросло в 4,5 раза и достигло 804 миллиарда рублей. При этом доля фермеров в общем объеме производства увеличилась с 1 процента в 1992 году до 14 процентов.

«В производстве отдельных овощей доля фермерских хозяйств достигает 40 процентов. Позиции фермеров сильны и в животноводстве, особенно в производстве молока, в котором КФХ показывают среднегодовой прирост в 9% за последние 10 лет. За этими цифрами стоит важнейшая роль фермеров в обеспечении здорового питания россиян. Рост роли фермеров будет способствовать диверсификации и устойчивости сельского хозяйства. Будучи банком с 20-летним стажем в поддержке фермеров, мы продолжим оказывать их развитию всестороннее содействие», – подчеркнула Ирина Жачкина.

В качестве примеров инструментов осуществляемой банком поддержки фермерского движения Первый заместитель Председателя Правления назвала:

- Расчетно-кассовое обслуживание на специальных условиях;

- Комплексную поддержку через цифровую экосистему банка «Своё. Фермерство»;

- Упрощенный доступ к кредитам до 5 миллионов рублей по льготной ставке до 5 процентов годовых с возможностью беззалогового кредитования;

- Инвестиционное финансирование приобретения техники, оборудования, животных и земли для производства фермерской продукции – до 20 миллионов рублей;

- Финансовые решения для начинающих фермеров, которые решили начать свой бизнес с нуля без соответствующих компетенций.

Заметной вехой в поддержке микро-, малого и среднего агробизнеса стало открытие 1 сентября «Школы фермера» Россельхозбанка в Московской и Новосибирской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. Проект направлен на то, чтобы научить слушателей – как новых, так и действующих – вести рентабельный фермерский бизнес.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.