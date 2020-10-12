Россельхозбанк расширяет проект «Школа фермера» в 2021 году

Об этом сообщила директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина 9 октября на крупнейшем аграрном форуме года – выставке «Золотая осень» в Москве.

Старт «Школе фермера» дали заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов 1 сентября. «Школа фермера» – это образовательный проект, цель которого – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. Это первая в России площадка, объединившая возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров в подготовке профессиональных кадров для сельского хозяйства.

«В сентябре мы открыли «Школу фермера» в четырех пилотных регионах – Московской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан, Ставропольском крае. Мы получаем огромное количество положительных отзывов как от наших слушателей, действующих и начинающих фермеров, так и от руководства регионов, отмечающих социально-экономическую важность проекта. Россельхозбанк рассматривает возможность расширения проекта в 2021 году, в том числе за счет подключения онлайн-формата обучения», – рассказала Татьяна Пантелькина.

Онлайн-обучение будет проводится как на базе текущих партнеров проекта, так и в перспективе на базе других ВУЗов – будущих участников «Школы фермера».

Исходя из рентабельности и возможности начать бизнес, в Новосибирской области и Башкортостане направлениями обучения стали сыроделие и производство мраморной говядины, в Московской области – пчеловодство, разведение коз, выращивание ягод и картофеля. Ставрополье дает знания по тепличному овощеводству, учит разведению овец и коров.

«Наш курс синхронизирован с Программой по продвижению региональных брендов Минсельхоза, и мы будем обучать наших студентов работе именно по тем направлениям, которые наиболее востребованы и перспективны в этих регионах», – подчеркнула Татьяна Пантелькина.

В пилотных регионах вузами-партнерами проекта стали Новосибирский государственный аграрный университет, Башкирский государственный аграрный университет, Коломенский аграрный колледж и Ставропольский государственный аграрный университет.

Татьяна Пантелькина подчеркнула, что за 20 лет банк собрал богатый опыт поддержки фермерства, который использует в разработке кредитных продуктов для микро-, малого и среднего агробизнеса.

Среди действующих инструментов поддержки фермерского движения Татьяна Пантелькина отметила: расчетно-кассовое обслуживание на специальных условиях, цифровую экосистему банка «Своё. Фермерство», упрощенный доступ к кредитам до 5 млн рублей по льготной ставке до 5 процентов годовых с возможностью беззалогового кредитования, инвестиционное финансирование приобретения техники, оборудования, животных и земли для производства фермерской продукции.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.