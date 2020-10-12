Коронавирус в Кузбассе, последнее новости на 13 октября Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день. Сообщаем самую важную информацию о том, что произошло за прошедшие сутки.

По данным на утро, 13 октября, в Кузбассе коронавирус выявили у 179 жителей Кузбасса, а общее число заболевших достигло 12 057 с начала пандемии.

Одновременно с этим за минувшие сутки выздоровели еще 7 пациентов, всего же с середины марта их число достигло 8170 человек.

К сожалению, выросло и число случаев летального исхода: за минувшие сутки умерли еще четыре человека. У женщины 1938 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезни Паркинсона, ожирения 2-й степени. У мужчины 1958 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни. У мужчины 1974 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1956 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Таким образом, теперь число умерших составляет 149.

По данным оперштаба области, в медицинских стационарах находятся 3738 человека. Еще 3028 человек - под наблюдением врачей в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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