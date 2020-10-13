№ 1 за Уралом: Кузбасс стал лидером по числу экологичных заправок

Сейчас в Кузбассе действуют девять газонаполнительных компрессорных станций - это больше, чем в каком-либо другом регионе за Уралом. Фото: пресс-служба АПК

Кузбасс стал лидером по количеству экологичных газозаправочных станций за Уралом. Сейчас они работают в трех городах.

В области продолжает развиваться сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Согласно данным, предоставленным министерством промышленности региона, сейчас в Кузбассе насчитывается уже девять таких заправок - это больше, чем в каком-либо другом регионе за Уралом. Пять станций расположены в Новокузнецке, три - в Кемерове и одна - в Юрге.

- В Кузбассе активно закупается экологичный общественный транспорт, в том числе работающий на метане. Уже можно говорить о росте объемов потребления природного газа в качестве моторного топлива. В связи с этим необходимо развивать сеть метановых заправочных станций. До 2022 года планируется построить еще шесть АГНКС: четыре в Кемерове и две в Новокузнецке, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По его словам, сейчас правительство Кузбасса проводит работу по включению региона в перечень субъектов России, получающих федеральное субсидирование на возмещение части затрат инвесторов при строительстве метановых газозаправочных станций.

Власти региона отмечают, что кузбасские АГНКС также отличаются качеством сервиса. Например, одна из них, расположенная в Кемерове, даже получила первое место в рейтинге участников всероссийского экологического автопробега «Из Питера в Мирный», который проходил с 11 сентября по 5 октября. Его участники на автомобилях с газомоторным топливом преодолели более восьми тысяч километров и посетили 20 регионов страны. Целью акции стало привлечение внимания водителей к возможностям использования природного газа в качестве топлива и развитие экологического туризма в стране. К слову, в Кузбассе объем реализации газа в 2019 году составил 22,5 миллиона кубометров, а за первое полугодие 2020 года - 12 миллионов кубометров.

Кемеровскую станцию особо выделили среди других российских на межрегиональном совещании по развитию рынка газомоторного топлива. При этом оценивалось месторасположение, наличие магазина, зоны отдыха, большой парковочной зоны.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Школьники будут создавать «умных» роботов

В Ленинске-Кузнецком открылся первый класс робототехники продвинутого уровня.

В Ленинске-Кузнецком в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в лицее № 4 открылся класс робототехники продвинутого уровня. В городе он стал первым, а до конца года оборудованием, предназначенным для юных любителей программирования и кибернетики, оснастят еще два класса.

- В этом учебном году к региональному проекту «Успех каждого ребенка» присоединились 12 школ и 27 учреждений дополнительного образования Кузбасса. Для них закупают интерактивные доски, проекторы, комплекты для занятий робототехникой разных уровней сложности, 3D-принтеры и ноутбуки, микроскопы и другую технику. В результате более шести тысяч ребят смогут заниматься в учреждениях, оснащенных современным оборудованием, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Класс робототехники оснащен самым современным оборудованием и предназначен для юных любителей программирования и кибернетики. Фото: пресс-служба АПК

Учащиеся лицея № 4 уже опробовали оборудование в новой робототехнической лаборатории. В новом классе ребята будут изучать электрику, электротехнику, машиностроение и программирование. А созданные ими роботы смогут выполнять более 40 различных видов действий и команд. Планируется, что заниматься в классе будут 60 школьников, которые решили связать свое будущее со специальностями физико-математического профиля.

Еще два класса, которые скоро откроются, рассчитаны на 180 человек, причем не только старшего возраста, но и малышей от пяти лет.

Напомним, что проект «Успех каждого ребенка» направлен на то, чтобы выявить и развить творческие способности школьников. Согласно целевым показателям нацпроекта «Образование», к 2024 году 80 процентов российских детей в возрасте от 5 до 18 лет должны иметь возможность бесплатно заниматься в клубах и секциях по интересам.

ДОБРОЕ ДЕЛО

В юбилейном году вырастят 9,5 миллиона саженцев деревьев

Для восстановления лесов в Кузбассе заготовили более трех тонн семян.

Более трех тонн семян хвойных растений - ели, сосны, кедра и лиственницы - заготовлено в Кузбассе для лесовосстановления. Из собранных лесничими 3340 килограммов семян 3321 высажен в питомниках, остальные отправлены в страховой фонд для посадки в неурожайные годы.

Отметим, что в этом году по целевым показателям нацпроекта «Экология» страховой фонд должен составлять 1271,2 килограмма семян, до нормативных показателей осталось собрать еще 90 килограммов.

- Системная работа по сохранению лесных насаждений позволила Кузбассу нарастить объемы производства посадочного материала в 1,5 раза. Ранее мы выращивали около пяти миллионов сеянцев в год. В этом сезоне посевы произведены на площади почти девять гектаров, выход посадочного материала составит порядка семи миллионов штук, - отметил начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

Сейчас общая площадь лесных питомников в регионе составляет 86,6 гектара, под выращивание сеянцев задействовано 18,9 гектара. Как правило, на выращивание посадочного материала уходит от трех до пяти лет. Для того чтобы обеспечить регион саженцами для восстановления хвойных лесов, погибших от вредителей, пожаров, стихийных бедствий, вырубки, а также деятельности промышленных предприятий, площади питомников и объемы посадок будут ежегодно увеличиваться.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, в следующем году число выращенных саженцев планируется довести до 9,5 миллиона штук. Для этого нужно будет заготовить 3660 килограммов семян лесных растений. А уже к 2024 году ежегодные площади лесовосстановления должны сравняться с объемами вырубок и достичь 100 процентов.