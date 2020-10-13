В Кузбассе отменили еще несколько ограничений по коронавирусу

В Кузбассе отменено еще несколько ограничений по коронавирусу. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе со вторника, 13 октября, отменили еще несколько ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом.

Что открыто

Теперь - при условии соблюдения всех противоэпидемических требований - снова разрешается:

- работа фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах при условии загрузки объектов не более 50 процентов, расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра, а также рассадки за столами по 1-2 человека, кроме случаев, когда посетители являются членами одной семьи или сопровождающими;

- оказание услуг для индивидуальных занятий в бассейнах при условии загрузки объектов не более 50 процентов;

- работа бань и саун при условии загрузки объектов не более 50 процентов;

- работа косметических и спа-салонов, соляных пещер, массажных салонов, соляриев и иных объектов, оказывающих такие услуги.

Отменяется вахта в домах ребенка и хосписах

Дома ребенка, хосписы, психиатрические учреждения, отделения паллиативной помощи, Центр социальной адаптации населения Кемерова переводятся в обычный режим работы, отменяется 14-дневная изоляция работников данных учреждений.

Изоляция для пенсионеров

А вот действие режима изоляции в домашних условиях для людей от 65 лет и старше не отменили - оно продлевается до 28 октября.

Что остается закрытым

По-прежнему не работают в Кузбассе ночные клубы и дискотеки, кружки и секции. Запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий, досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения (для пожилых).

Соблюдение масочного режима обязательно

По-прежнему сохраняется требование соблюдать масочный режим. Без средств индивидуальной защиты нельзя появляться:

- на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в аэропортах, на остановках (в павильонах) всех видов общественного транспорта;

- во всех видах общественного транспорта, в том числе такси;

- в аптеках и медорганизациях;

- в магазинах и иных организациях торговли, предоставляющих услуги населению;

- при посещении организаций культуры и отдыха, спортивных объектов, в том числе на открытом воздухе;

- при посещении зданий государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;

- при работе в организациях и в зданиях, а также при оказании услуг на дому;

- во всех закрытых помещениях, в том числе лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах.