В Кузбассе заработал второй мобильный детский технопарк

Помимо мобильного технопарка, в области работают два стациорнарных - в Кемерове и Новокузнецке. Фото: пресс-служба АПК

Второй мобильный технопарк «Кванториум-42» начал свою работу в Кузбассе. Педагоги уже приступили к занятиям со школьниками.

Детский технопарк создан на базе передвижной автомобильной станции. Он позволит детям из отдаленных и сельских территорий бесплатно изучать робототехнику и промышленный дизайн, создавать модели беспилотников, а также использовать технологии виртуальной реальности.

- Мобильные технопарки делают доступным дополнительное образование с использованием новейших технологий в отдаленных населенных пунктах региона. Благодаря «Кванториуму-42» ребята получат новые знания и практические навыки, которые, возможно, помогут им определиться с будущей профессией, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Технопарк оснащен оборудованием, которое позволяет заниматься по четырем направлениям: технологии виртуальной и дополненной реальности, промышленный дизайн и робототехника, геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов и хай-тек. Также в нем имеется все необходимое для ведения проектной деятельности.

Первыми за парты «Кванториума-42» сели ребята из школы № 2 Топкинского района. В дальнейшем передвижной детский технопарк будет работать в разных населенных пунктах на юге области.

Напомним, что первый детский мобильный технопарк заработал в октябре 2019 года. Он курсирует по северу области, проводя в одном районе по две недели каждые три месяца. Также в Кузбассе работают два стационарных детских технопарка «Кванториум-42» - в Кемерове и Новокузнецке.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Мобильный «Кванториум-42» создан в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На организацию его работы выделено более 27,4 миллиона рублей. Из них 16,9 миллиона из федерального и областного бюджетов направлены на покупку оборудования, 10,5 миллиона рублей из областного бюджета - на приобретение автомобиля КАМАЗ, на базе которого обустроен технопарк.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Благодаря сельской ипотеке почти 500 семей улучшили жилищные условия

Программа работает с начала года.

В Кузбассе благодаря программе сельской ипотеки почти 500 семей смогли улучшить жилищные условия.

Жители области могут взять льготный кредит до трех миллионов рублей на покупку квартиры или дома с участком в сельской местности. Средства предоставляются под очень низкий процент - от 2,7 до 3 процентов - на срок до 25 лет с первоначальным взносом не менее 10 процентов.

- В качестве первого взноса по льготной ипотеке можно использовать средства материнского капитала, что привлекает молодые семьи. В целом благодаря этой программе многие квалифицированные специалисты переезжают жить и работать в сельскую местность, что способствует развитию небольших населенных пунктов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сегодня список территорий, на которые распространяется действие программы, включает в себя 1090 сельских населенных пунктов и агломераций Кузбасса. Как сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, жилищные условия по программе улучшила 491 семья, общий объем кредитования составил 777,5 миллиона рублей. Больше всего заявок на оформление поступает из Кемеровского, Прокопьевского, Промышленновского и Яшкинского округов.

Напомним, что льготная ипотека выдается по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая вступила в силу с января 2020 года. Участники могут взять кредит на покупку жилья в новом доме или на вторичном рынке в сельской местности либо купить дом с участком или участок для последующего строительства дома.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Отремонтирован еще один сельский Дом культуры

Он находится в поселке Верх-Падунский Топкинского округа.

В Кузбассе продолжается ремонт и реконструкция учреждений культуры. Недавно обновленный ДК открылся в поселке Верх-Падунский Топкинского муниципального округа.

В здании, которое было построено еще в 1967 году, в ходе работ строители заменили систему отопления, укрепили потолочные перекрытия, поставили новые окна, отремонтировали пол в зрительном зале, уложили плитку в фойе, обновили фасад. Также для ДК было закуплено современное световое, звуковое и видеооборудование, новая одежда сцены, комфортные театральные кресла для зрителей.

55 сельских домов культуры и клубов Кузбасса уже стали участниками проекта «Культура малой родины». Фото: пресс-служба АПК

- 55 сельских домов культуры и клубов Кузбасса уже стали участниками проекта «Культура малой родины». Благодаря этому уровень деятельности учреждений становится несравненно выше и профессиональнее, а жизнь сельских жителей - ярче и радостней, - отметила директор Центра народного творчества Кузбасса Наталья Орлова.

Завершения ремонтных работ жители поселка ждали с нетерпением, и это неудивительно. Дом культуры уже много лет является единственным центром досуга не только для Верх-Падунского, но и для ближайших деревень. Здесь работают 17 клубов, в том числе девять - самодеятельного народного творчества. В числе самых любимых и посещаемых - народный хор «Русские узоры», который существует с 1975 года и не раз становился лауреатом региональных и сибирских конкурсов.

Топкинский муниципальный округ уже в третий раз принимает участие в федеральном проекте «Культура малой родины». В 2018 году здесь отремонтировали и переоснастили сельский Дом культуры села Зарубино, а в прошлом году - в поселке Рассвет.

ПОСТРОИЛИ

Открылись семь новых ФАПов

До конца года в области появятся еще 11 современных медпунктов.

В Кузбассе на прошлой неделе открылись еще семь современных фельдшерско-акушерских пунктов. А до конца года в отдаленных и труднодоступных поселках появятся еще 11 ФАПов.

- Жители самых отдаленных территорий Кузбасса должны получать качественную и доступную медицинскую помощь. В этом году в регионе планируется установить 34 модульных ФАПа, в 23 из них уже идет прием пациентов. В таких пунктах есть все необходимое для оказания первичной помощи, в том числе созданы комфортные условия для работы медицинского персонала, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Благодаря медпункту, открытому в селе Анисимово Новокузнецкого района, люди больше не будут преодолевать 45 километров, чтобы попасть к врачу в Новокузнецке. Фельдшер теперь ежедневно в шаговой доступности, по графику будут приезжать и узкие специалисты. Это четвертый модульный ФАП в Новокузнецком районе, до конца октября состоится открытие еще трех - в поселках Северный, Усть-Аскарлы, Баевка.

Во всех модульных ФАПах есть процедурные кабинеты, места для ожидания приема, санузлы и служебные помещения. Фото: пресс-служба АПК

В Тисульском районе начали работу два модульных медицинских пункта - в деревне Серебряково и селе Усть-Колба. 800 жителей смогут получать там доврачебную помощь, проходить диспансеризацию и ставить прививки.

Также два медпункта открылись в деревнях Прогресс и Васьково Промышленновского муниципального округа, где в общей сложности проживает почти 1700 человек.

Новый фельдшерский пункт открылся и в поселке Октябрьский Топкинского городского округа. Ранее медицинскую помощь жители получали в здании 1946 года постройки - по сути, ветхой избе, где была всего одна комната. Теперь же на этом месте появился современный модульный ФАП, посещать который будут 200 человек.

Решилась давняя проблема с медицинской помощью и в деревне Нижегородка Ижморского округа, где проживают 257 человек, в основном пожилые и маломобильные люди.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, во всех модульных ФАПах есть процедурные кабинеты, места для ожидания приема, санузлы и служебные помещения. Медпункты оборудованы и для маломобильных граждан: есть пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, применяется система навигации с использованием шрифта Брайля. Все новые ФАПы оснащены портативными анализаторами для исследований уровня сахара в крови и холестерина, анализатором гемоглобина, пульсоксиметром, электрокардиографом. Также там имеются дефибриллятор, кислородный ингалятор, одеяло с подогревом и носилки для переноски пациентов.