Шефская помощь: В прокопьевской школе появилась изумрудная столовая

Видно, что обстановка в столовой школьникам нравится. Фото: Максим ЗОРИН

Не секрет, что окружающая обстановка играет не последнюю роль в питании школьников. Если вокруг комфортно и удобно, то и обед проходит с удовольствием. А он, как известно, - залог успешной учебы.

Недавно новую мебель для столовой получила школа №51 прокопьевского поселка Северный Маганак. Ее ученикам и педагогам подарил коллектив «Шахты №12», которая входит в состав компании АО «Стройсервис».

В этом году ученики начальных классов кузбасских школ начали получать бесплатное горячее питание, и перед руководством школы встала задача посерьезней математической – как разместить в столовой столько детей, ведь в начальных классов сразу по пять в каждой параллели.

Новенькие столы и стулья удачно вписались в интерьер. Фото: Максим ЗОРИН

Решение помогли найти – «Шахта №12». В начале октября они привезли в школу новенькие столы и стулья. Вся мебель очень удобная и подобрана под уже созданный интерьер. Например, изумрудные столешницы отлично вписались в насыщенное зелеными оттенками помещение. Теперь 420 младшеклассников без суеты и толчеи принимают школьные обеды.

Благодаря новой мебели теперь 420 младшеклассников без суеты и толчеи принимают школьные обеды. Фото: Максим ЗОРИН

Отметим, что «Шахта №12» оказывает помощь школе №51. К началу прошлого учебного года учащиеся получили в подарок от предприятия спортивный инвентарь и туристическое снаряжение.