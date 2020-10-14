Кто стал самым спортивным офисом

Заниматься спортом, придавать приятный рельеф фигуре, укреплять иммунитет нужно с удовольствием. Фото: «Ямагучи-Кемерово»

Наступила осень, и вместе с сентябрьскими дождями пришел и сезон простуд. Но это только кажется, что носовой платок и термометр – обязательные атрибуты осени. Мы вам расскажем, как оставаться бодрым и здоровым в любую непогоду.

Секретов бодрости не так уж и много. Это здоровый сон, правильное питание и регулярные занятия спортом. Но все это «работает» лишь тогда, когда вы настроены на позитивную волну. Так что заниматься спортом, придавать приятный рельеф фигуре, укреплять иммунитет нужно с удовольствием. Именно так считают специалисты компании «Ямагучи-Кемерово», крупнейший поставщий массажной техники японских фирм Yamaguchi Electronics Solution, Fujiiryoki, Bestec Corporation и Haku Ju.

Бежим

Быстрая ходьба или бег способны творить чудеса. Они улучшают работу сердца и легких, положительно влияют на память, мышление, внимание и даже воображение! А еще помогают держать мышцы в тонусе и улучшают настроение. Ежедневная прогулка или пробежка делают вас более выносливыми и энергичными. Считается, что в день нужно проходить не менее 10 000 шагов – это примерно 7-8 километров. Если погода хорошая, можно пройтись быстрым шагом от работы до дома или пробежаться по парку. А вот в дождливые дни лучше отдать предпочтение ультратонкой беговой дорожке Yamaguchi. С ней вы легко выполните дневную норму «по шагам», а к домашней пробежке можно добавить любимую музыку. Кстати, когда тренировка закончится, дорожку можно аккуратно сложить и убрать. Много места она не займет!

Тренируемся

Всем известно, что людям, занятым умственным трудом, спорт необходим как воздух. В течение дня мышцы спины и шеи вынужденно находятся в одном и том же положении, а физические упражнения помогают расслабить их и дать необходимую нагрузку организму. Но ведь то же самое относится и к людям, занятым физическим трудом! Им также необходимо давать нагрузку на все группы мышц, а не только на те, которые задействуются при работе.

Кстати, есть специальный тренажер – виброплатформа Yamaguchi, который дает нагрузку всем мышцам, а 10-минутная тренировка на ней способна заменить часовую тренировку на обычных тренажерах. Помимо укрепления мышц всего тела и снижения веса тренировки на виброплатформе улучшают работу вестибулярного аппарата, улучшают гибкость позвоночника, уменьшают целлюлит и просто дарят хорошее настроение. Напомним: эффективность упражнений Yamaguchi VibroPlate намного эффективнее, чем без них!

Дышим

Вдох-выдох, вдох-выдох – для того, чтобы занятия спортом принесли максимум пользы, нужно правильно дышать. И лучше всего, если воздух будет чистым и увлажненным. Дома, где по осени включают батареи, лучше всего поставить ультразвуковой очиститель и увлажнитель воздуха Yamaguchi.

Лаконичные и стильные модели органично вписываются в любой интерьер - не только дома, но и в офисе. Очистители устраняют неприятный запах, вредные газы, дым, пыль и пыльцу, а увлажнители поддерживают необходимый уровень влажности в любом помещении. А это, в свою очередь, повышает сопротивляемость болезням, улучшает самочувствие и работоспособность. Кстати, очистители воздуха заодно уничтожают бактерии и вирусы. Так что с ними дышать действительно становится легче!

Расслабляемся

О пользе массажа известно всем: он необходим и абсолютно здоровым людям, и тем, у кого есть какие-то проблемы. Обычный массаж стимулирует иммунную систему работать в полную силу, делает контуры тела более гладкими, дарит расслабление мышцам, чувство покоя и позитивный настрой.

О пользе массажа известно всем: он необходим и абсолютно здоровым людям, и тем, у кого есть какие-то проблемы. Фото: «Ямагучи-Кемерово»

Все это хорошо известно японским разработчикам, которые создавали массажные кресла Yamaguchi. Каждая модель отличается не только изысканным дизайном, но и множеством функций. Несколько минут в массажном кресле позволят разогреть и подготовить мышцы к тренировкам или соревнованиям – или снимут напряжение после занятий. Причем массаж может быть любым! Направленный на растяжку или релакс, тайский или классический, мягкий или усиленный, общий или ориентированный на проработку каких-то отдельных зон. Впрочем, результат в любом случае принесет вам удовлетворение, расслабление и положительные эмоции.

Украшаем собой мир

Тренажеры, массажные кресла и другие аксессуары Yamaguchi успешно справились с основной задачей: спасти от осенней хандры, вирусов и укрепить здоровье. А значит, настало время подчеркнуть красоту.

Начнем с улыбки: доказано, что искренняя улыбка в считанные секунды помогает расположить к себе любого человека, улучшает настроение и является лучшим украшением. Уверенность же в собственной неотразимости могут подарить ультразвуковые и вакуумные приборы для ухода за кожей, а также массажеры. Несколько минут в день - и кожа обретает тонус, подтягивается. А это, в свою очередь, дарит легкость и позитивный настрой.

Итоги конкурса

Компания Yamaguchi при поддержке газеты “комсомолькая правда» в Кемерове месяц назад запустили конкурс на звание самого спортивного офиса. Те, кто дружит со спортом, присылал на сайт kp.ru фотографии своего спортивного коллектива. И вот наступил момент подвести итоги.

Целый месяц бесплатно пользоваться виброплатформой от компании Yamaguchi будет отдел розничных продаж компании «ДЭФО» – у них 83 голоса.

Беговая дорожка целый месяц будет в распоряжении отдела активных продаж компании «ДЭФО» - у них 90 голосов.

А самый главный приз – уникальное массажное кресло Yamaguchi - целый месяц поможет оставаться бодрыми и бороться с усталостью сотрудникам ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» (Кемерово), фотография которых набрала 244 голоса.

Поздравляем!

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