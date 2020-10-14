Россельхозбанк: сахар и растительные масла лидируют в российском агроэкспорте

За первые семь месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличился на 16 процентов до 15,37 миллиарда долларов США в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Россельхозбанке проанализировали товарные группы, которые стали драйверами роста российского агроэкспорта.

Свекловичный сахар, пшеница и меслин, а также подсолнечное масло стали основными категориями, показавшими наибольший прирост экспортных поставок в стоимостном выражении. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспортные поставки сахара увеличились на $274 миллиона и составили $359 миллионов (+318 процентов). Поставки за рубеж подсолнечного масла составили $1,69 миллиарда, увеличившись на $465 миллионов (рост 38 процентов).

Помимо ставшей традиционной для российского экспорта пшеницы в топ-10 сельскохозяйственных товаров, которые Россия поставляет на мировой рынок, вошли семена подсолнечника, мясо птицы, соевые бобы, кукуруза, свинина, соевое масло и ячмень. Что характерно, российские агроэкспортеры увеличили поставки мяса птицы в 2 раза, до $259 миллионов, а свинины – в 2,5 раза, до $173 миллионов.

Лидером по темпам роста экспортных поставок сельхозпродукции стал Северо-Кавказский федеральный округ: за период с января по июль текущего года объем поставляемой за рубеж продукции АПК увеличился на 50 процентов в сравнении с 2019 годом.

Наиболее популярной сельскохозяйственной категорией для поставок на зарубежные рынки в Северо-кавказском федеральном округе стали пшеница и меслин. Эта категория также показала значительный прирост объема экспортных поставок в стоимостном выражении на 48 процентов до $78 миллионов сравнении с прошлым годом. Сахар в СКФО также, как и в общем по стране, стал ключевым драйвером роста объемов экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, увеличившись с $1 до $14 миллионов. Наряду с ним взрывной рост поставок за рубеж продемонстрировал неденатурированный этиловый спирт (+356 процентов до $20 миллионов).

В целом же увеличение экспорта продукции АПК наблюдается в 7 из 8 федеральных округов РФ:

1. Северо-Кавказский федеральный округ (+50 процентов),

2. Приволжский федеральный округ (+45 процентов),

3. Центральный федеральный округ (+31 процент),

4. Сибирский федеральный округ (+16 процентов),

5. Южный федеральный округ (+15 процентов),

6. Уральский федеральный округ (+10 процентов),

7. Северо-Западный федеральный округ (+6 процентов),

8. Дальневосточный федеральный округ (-6 процентов).

В тройку лидеров по темпам роста экспортных поставок также вошли Приволжский федеральный округ (рост на 45 процентов относительно января-июля прошлого года) и Центральный федеральный округ, где объем экспортных поставок сельскохозяйственной продукции увеличился на 31 процент.

Отличительной особенностью Центрального федерального округа является значительный рост экспортных поставок практически всех категорий сельскохозяйственной продукции. Так, поставки пшеницы и меслина, составляющих самую крупную в стоимостном выражении категорию продукции АПК в ЦФО, увеличились на 24 процентов до $1 001 миллионов. Две другие крупные категории сельхозпродукции: тростниковый и свекловичный сахар, а также семена подсолнечника, показали рост экспортных объемов на 217 процентов и 785 процентов соответственно.

В Уральском федеральном округе больше всего выросли объемы экспорта фруктов и орехов (+44 процентов до $41 миллиона) и различных видов растительных масел (+48 процентов до $25 миллионов).

Сибирский федеральный округ нарастил объемы экспорта пшеницы и меслина (+155 процентов до $93 миллионов).

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