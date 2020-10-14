Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за ней и рассказываем о самых важных и актуальных событиях.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 177 человек. В общей сложности с середины весны число заболевших достигло 12 410 человек. Одновременно с этим 99 пациентов выписаны из больниц. Всего от коронавируса вылечились 8346 человек.

Число случаев летального исхода также выросло. За сутки скончались еще четыре человека.

- У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, бронхиальной астмы. Он проживал в Белове. У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Он проживал в Белове. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета, нейропатии. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1990 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Новокузнецке.

В общей сложности с середины марта умерли 157 пациентов с коронавирусом.

Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 3907 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4209 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев снова проверил очереди в поликлинике № 5 в Кемерове

Сергей Цивилев 14 октября снова побывал в кемеровской поликлинике № 5 и проверил очереди в учреждении. Глава региона оценил, изменилась ли ситуация. (подробности)

Вслед за губернатором Кузбасса очереди в больницах оценил его заместитель

Вслед за губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым очереди в больницах оценил его заместитель по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Он побывал в поликлиниках Междуреченска.(подробности)

Домашнюю изоляцию для пенсионеров в Кузбассе снова продлили

В Кузбассе в очередной раз продлили домашнюю изоляцию для пенсионеров. Новый ограничительный период начнет действовать с четверга, 15 октября.(подробности)

Жители Новокузнецка привозят коронавирус из Турции

Жители Новокузнецка привозят коронавирус из Турции. На такие случаи приходится около четверти от общего числа.(подробности)

Домашнюю изоляцию для пенсионеров в Кузбассе снова продлили

В Кузбассе в очередной раз продлили домашнюю изоляцию для пенсионеров. Новый ограничительный период начнет действовать с четверга, 15 октября.(подробности)

Групповые случаи коронавируса среди детей зафиксированы в двух школах Новокузнецка

В Новокузнецке зафиксированы групповые случаи заболевания детей коронавирусом в двух школах. Об этом сообщили в местном отделе Роспотребнадзора. (подробности)

В Кузбассе открыта горячая линия для пациентов с симптомами коронавируса

В Кузбассе открылась горячая линия для пациентов с симптомами коронавируса, а также ОРВИ и гриппа. Она будет работать круглосуточно и без выходных. (подробности)