Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 октября
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за ней и рассказываем о самых важных и актуальных событиях.
За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 177 человек. В общей сложности с середины весны число заболевших достигло 12 410 человек. Одновременно с этим 99 пациентов выписаны из больниц. Всего от коронавируса вылечились 8346 человек.
Число случаев летального исхода также выросло. За сутки скончались еще четыре человека.
- У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, бронхиальной астмы. Он проживал в Белове. У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Он проживал в Белове. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета, нейропатии. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1990 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Новокузнецке.
В общей сложности с середины марта умерли 157 пациентов с коронавирусом.
Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 3907 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4209 человек.
Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс
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