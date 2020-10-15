Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 октября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за ней и рассказываем о самых важных и актуальных событиях.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 175 человек. В общей сложности с середины весны число заболевших достигло 12 585 человек. Одновременно с этим 195 пациентов выписаны из больниц. Всего от коронавируса вылечился 8541 человек.

Число случаев летального исхода также выросло. За сутки скончались еще четыре человека.

- У мужчины 1954 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких, сахарного диабета, - рассказали в оперштабе. - У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1956 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. У женщины 1957 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета.

В общей сложности с середины марта умер 161 пациент с коронавирусом.

Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 3883 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4288 человек.

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