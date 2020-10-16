Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

«Месяц в деревне» - история о том, что любовь способна даже в небольшом пространстве сотворить объемную, масштабную историю. Фото: Кадр спектакля

Месяц в деревне

Смотрим виртуальный спектакль.

Несмотря на то, что театры ушли на летние каникулы, зрители все еще могут посещать спектакли - в режиме онлайн. Театр для детей и молодежи предлагает кемеровчанам посмотреть постановку «Месяц в деревне».

Тихая жизнь усадьбы Ислаевых выходит из равновесия с появлением молодого учителя. Хозяйка имения влюбляется в Беляева несмотря на то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы, и ни ее муж, ни давний друг и поклонник не в силах остановить это нежданно вспыхнувшее чувство.

Режиссер Александр Огарев намеренно уходит в постановке от реалистичного антуража, исторической и бытовой конкретики. Этот спектакль - фантазия о мечтах и страданиях благородных героев тургеневской пьесы. Здесь все словно не по-настоящему, из романа или сказки, фильма или рисованной истории. Но чувства, о которых поначалу только говорят, становятся реальной силой, сокрушительной в своем действии. В результате двигателем истории выступает не провинциальная скука, а роковое стечение обстоятельств.

«Месяц в деревне» - история о том, что любовь способна даже в небольшом пространстве сотворить объемную, масштабную историю, это великий дар, который возвышает человека, но, превратившись в неуправляемую стихийную силу, может и погубить.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Во время экскурсии участники пройдут по историческому центру города, посмотрят главную площадь, площадь Пушкина и улицу Арочную . Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Памятник несбывшемуся коммунизму

Отправляемся в пешую экскурсию по городу.

Жителей Кемерова приглашают в увлекательную пешую экскурсию по городу, которая приятно разнообразит серые и уже немного припорошенные снегом будни.

Почти 300 лет стремления к мечте - крестьянской, американской, коммунистической, имперской. На этом пути было все - чайные обозы и клад Колчака, глухая тайга и голландские постройки, первый в Союзе джаз и последняя американская колония, женщины-экскаваторы и борьба с рекой за мужское внимание.

Всю историю можно проследить в архитектуре города. Здесь и город-сад, и город всеобщего равенства, и имперская провинция. Квартиры с комнатами для прислуги соседствуют с квартирами вовсе без кухонь, квартиры с уборной на этаже считаются элитными, а простые рабочие живут в домах-дворцах.

Во время экскурсии участники пройдут по историческому центру города, посмотрят главную площадь, площадь Пушкина и улицу Арочную, на дома постройки разных эпох, дойдут до места слияния рек Томь и Искитимкв, а также пройдутся по живописной набережной до Вечного огня и аллеи Героев. А еще - узнают, что такое kuzbasing, мультифора и колба, где попробовать мясо марала и как выбрать самые вкусные кедровые шишки.

Внимание, на экскурсию необходимо предварительно забронировать место.

Место сбора - проспект Советский, 52

18 и 25 октября, в 11.00 и 14.00

Цена билетов: 1500 рублей

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Ретроспективная экспозиция работ Татьяны Абрамовой включает 30 живописных работ, выполненных в разных жанрах. Фото: Детская художественная школа

Путеводный цвет

Идем на выставку.

В картинной галерее детской художественной школы в рамках школьного проекта «Художники города Кемерово - детям» откроется персональная выставка живописных работ Татьяны Германовны Абрамовой, приуроченная к 65-летию художника, члена Союза художников России, заслуженного учителя России.

Татьяна Германовна несколько лет работала преподавателем в детской художественной школе Кемерова. При ее непосредственном участии были разработаны обучающие программы для детей и взрослых. Более 30 лет художник и педагог работала со студентами в Кемеровском областном художественном колледже. Сейчас Татьяна Абрамова живет и работает в Московской области.

Ретроспективная экспозиция работ Татьяны Абрамовой включает 30 живописных работ, выполненных в разных жанрах. Это и серии пейзажей, и библейские сюжеты, и натюрморты.

Детская художественная школа

пр. Ленина, 137/2

14 - 17 октября, с 12.00 до 14.00

Вход свободный

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Дворец культуры «Содружество» приглашает всех любителей танцевального творчества на занятия клуба общения «Танцуйте с нами». Фото: Дворец культуры «Содружество»

Вальс, падеграс, кадриль…

Берем подруг и отправляемся на танцы.

Точнее, не совсем на танцы, а на танцевальные занятия.

Дворец культуры «Содружество» приглашает всех любителей танцевального творчества в возрасте от пятидесяти лет и старше на занятия клуба общения «Танцуйте с нами». На занятиях разучиваются танцевальные движения таких танцев, как вальс, падеграс, полька, краковяк, кадриль, падеспань. А также танцевальные движения рок-н-ролла, чарльстона и других современных танцевальных направлений.

Главное - захватить с собой удобную обувь для занятий и хорошее настроение!

Дворец культуры «Содружество»

ул. Новогодняя, 15а

15 и 19 октября, с 16.00 до 18.00

Вход свободный

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Французское изящество и галантность в соединении с испанским темпераментом и страстью становятся движущей силой спектакля. Фото: Кадр спектакля

Ах, эта загадочная дворянская душа

Наслаждаемся искрометной постановкой.

Кемеровский музыкальный театр имени Боброва приглашает зрителей на виртуальный спектакль «Дон Сезар де Базан».

Французское изящество и галантность в соединении с испанским темпераментом и страстью становятся движущей силой спектакля. Любовь как предмет торга или вопрос жизни и смерти. А сюжет такой…

Молодой дворянин Сезар де Базан по натуре широк и бесшабашен, в бурной своей жизни он быстро промотал целое состояние, доставшееся ему в наследство, и вынужден скрываться от кредиторов. Но у него горячее благородное сердце, поэтому он всегда готов прийти на помощь, отдать, к примеру, совершенно незнакомой девушке перед самой своей казнью последнее, что у него осталось - титулованное имя.

Интересно, чем закончится история? Тогда смотрите спектакль онлайн >>.