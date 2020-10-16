К 300-летию Кузбасса обновляется автобусный парк

Низкопольные автобусы ЛИАЗ российского производства вместимостью 187 человек каждый предназначены для маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. Фото: пресс-служба АПК

На этой неделе в Кузбасс двумя партиями поступило еще 37 новых автобусов особо большого класса марки «ЛИАЗ». Они закуплены в рамках областной государственной программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса на 2014 - 2024 годы», стоимость каждого составляет около 14,4 миллиона рублей.

- В рамках масштабной модернизации общественного транспорта к 300-летию Кузбасса автопарк региона обновится на 60 процентов, на эти цели направлено около семи миллиардов рублей. Приоритет при закупках отдается комфортным, вместительным и экологичным моделям техники, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Он добавил, что техника приходит в регион буквально каждую неделю, всего до конца 2020 года поступит 746 автобусов для работы на городских и междугородных маршрутах.

Низкопольные автобусы ЛИАЗ российского производства вместимостью 187 человек каждый предназначены для маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены кнопки вызова водителя, платформа для заезда колясок и место для их крепления в середине салона. Техника оснащена системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматической системой пожаротушения и - что сегодня немаловажно - работает на экологичном дизельном топливе класса Евро-5.

Из 37 поступивших автобусов 24 останутся на кемеровских предприятиях, восемь единиц техники отправили работать на пригородные маршруты Новокузнецка, по два автобуса получат Прокопьевск и Мариинск, еще один будет передан в Белово.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Таштагольский район получил новые снегоуборочные машины

Теперь дорожники смогут справляться со снегопадами своими силами.

В поселки Таштагольского района поступили 18 новых снегоуборочных машин. И если раньше из-за обильных снегопадов дорожники вынуждены были привлекать технику из Новокузнецка и Белова, то теперь справляться с разгулом стихии собственными силами будет проще.

Крупная партия техники была закуплена к началу предстоящего зимнего сезона по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, и теперь при расчистке дорог в Таштагольском районе будет в целом задействована уже 71 единица спецтехники.

Новые машины уже поступили в распоряжение коммунальных и дорожных предприятий района. Фото: пресс-служба АПК

- Обильные снегопады, характерные для Таштагольского района, привлекают сюда множество любителей горнолыжного спорта. За ночь здесь может выпасть месячная норма осадков. Но одновременно снег становится большой проблемой для дорожников. Чтобы усилить работу коммунальных служб района, было выделено 100 миллионов рублей. На эти средства закупили 18 единиц техники, которые позволят оперативно справляться со снежными заносами, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые машины уже поступили в распоряжение коммунальных и дорожных предприятий района. Они прошли регистрацию в ГИБДД, предрейсовую техническую подготовку и в любой момент готовы приступить к работе. По традиции технику будут выводить на линию уже в три-четыре часа ночи, чтобы к утру, когда жители спешат на работу, в школу, по другим делам, автодороги и тротуары были освобождены от снега.

КОНКРЕТНО

Машинопарк Таштагольского района пополнили 11 погрузчиков, экскаватор, две комплексные дорожные машины, два самосвала и два грейдера.

Закупки производили с учетом особенностей рельефа территории: не каждая модель снегоуборщика подойдет для работы на горных склонах.

Технику распределили по всем 10 населенным пунктам Таштагольского района, в том числе восемь единиц направили в Шерегеш.

ДОБРОЕ ДЕЛО

В сельских школах обновили спортзалы

Теперь уроки физкультуры станут разнообразней и интересней.

Заниматься физкультурой не на разбитых тренажерах, а на новом современном оборудовании и в отремонтированных стенах - для учащихся двух сельских школ в этом году мечта стала реальностью. В Мунгатской средней школе Крапивинского округа и Новониколаевской школе в Яйском округе капитально отремонтировали спортивные залы.

На полу в спортзалах уложили специальное покрытие, а вдоль стен - протекторы для защиты от травм и ушибов. Фото: пресс-служба АПК

- Для сельских школ важно наличие современного оборудованного спортзала. Это позволяет сделать уроки физкультуры интересными и разнообразными. В начале ноября обновленные спортивные залы также откроются в двух сельских школах Ленинск-Кузнецкого и Топкинского муниципальных округов. В целом на капитальный ремонт четырех спортзалов из федерального и регионального бюджетов выделено 13,6 миллиона рублей. За счет муниципалитетов приобретен спортивный инвентарь, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что ремонт был проведен в рамках региональной программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В ходе строительных работ в спортивных залах полностью заменена система отопления, вентиляция, электропроводка и канализация. Также строители установили новые окна и двери, светодиодное освещение, игровые табло. На полу уложено специальное покрытие из ПВХ, а вдоль стен - протекторы для защиты от травм и ушибов.

КСТАТИ

В юбилейном для Кузбасса 2021-м и в следующем году планируется отремонтировать спортивные залы школ Беловского, Мариинского, Таштагольского, Тисульского районов, а также Промышленновского, Тяжинского, Юргинского, Чебулинского округов.

Всего же в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 по 2022 год в Кузбассе полностью обновят 16 школьных спортзалов.