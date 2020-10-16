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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запустил экосистему «Свое жилье» на рынке недвижимости

Новый цифровой сервис Россельхозбанка, получивший название «Свое жилье», официально открылся для пользователей
Яков КРЫМСКИЙ
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Посетители портала смогут выбрать недвижимость, рассчитать стоимость кредита, в том числе по программе «Сельская ипотека» по ставке 2,7 процента, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

Уже сейчас в экосистеме есть возможность оформить заявку на ипотечный кредит и выбрать недвижимость из более чем 1,2 миллиона вариантов жилья. Ключевым отличием сервиса от конкурентов станет возможность получить услуги по обслуживанию уже купленной недвижимости - переезда, клининга, дизайна, стрижки газонов, мелкого бытового ремонта и многое другое.

Экосистема «Свое жилье» позволяет не только в несколько кликов рассчитать стоимость кредита, выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на ипотечный кредит в режиме онлайн, но и подобрать любой интересующий вид недвижимости в городе или поселке.

Клиенты смогут взять кредит через сервис, в том числе по программе льготной сельской ипотеки по уникальной ставке 2,7 процента годовых (при оформлении личного страхования). В экосистеме уже представлено более 4 тыс. новых жилых комплексов, а также вторичное жилье - за счет интеграции с технологичным сервисом по поиску недвижимости Циан. В перспективе на портале «Свое жилье» также появится возможность приобрести земельные участки, жилые дома и другую недвижимость.

Набор онлайн-сервисов позволяет сократить количество посещений офисов Россельхозбанка до одного — непосредственно для подписания кредитного договора и проведения расчетов с продавцом.

Сейчас сервисы экосистемы запущены в пилотном режиме в Москве и Московской области. Они будут постоянно дополняться и расширять географию. Уже в ближайшее время на ресурсе можно будет онлайн подавать документы на регистрацию в Росреестр, оформлять новый договор ипотечного страхования и продлевать действующий, осуществлять частичное или полное досрочное погашение кредита, получать отчет об оценке объекта залога, а также воспользоваться услугами для обслуживания купленного объекта. В их числе - переезд, клининг, стрижка газонов, мелкий бытовой ремонт и многое другое.

Экосистема будет полезна как покупателям жилья, так и профессиональным игрокам рынка недвижимости: застройщикам, агентствам недвижимости, оценщикам, страховщикам, а также компаниям, оказывающим услуги для домовладельцев (клининг, переезд и т.п.). Каждая компания сможет стать партнером Банка и сможет предложить свои услуги, связанные с недвижимостью.

В экосистеме «Свое жилье» до конца 2020 года будет запущен личный кабинет партнера, через который можно подать заявку на кредит из офиса застройщика/риэлтора, контролировать статус заявки, записаться на сделку в Банк и осуществлять другие действия, необходимые для работы с Банком в части ипотечного кредитования.

«Одна из целей национального развития страны, которую поставил Президент, - это улучшение жилищных условий миллионов российских семей. Сегодня Россельхозбанк занимает четвертое место по объему ипотечного портфеля, который составляет 304 млрд. рублей. Экосистема «Своё жилье» позволит нарастить портфель, а главное – внести серьезный вклад в решение важной государственной задачи, - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. - В рамках цифровой трансформации Банка мы создали сервис, максимально удобный для клиента, заточенный под его потребности. Благодаря новой экосистеме операции на рынке недвижимости станут еще более прозрачными и понятными для людей, которые хотят приобрести жилье. Более того, мы значительно расширили привычное понятие «Дом под ключ» за счет новых сопутствующих услуг - организации переезда, клининга, дизайна, бытового ремонта и т.д. Всё это отвечает миссии Россельхозбанка - становиться больше чем Банком для наших граждан и бизнеса».

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Экономика: Бизнес

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