Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в регионе. Мы же рассказываем о самом важном что происходит.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 17 октября в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Еще у 176 жителей региона тесты на COVID-19 оказались положительными. Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 12761 человека. Необходимую медицинскую помощь получают 3927 человек. При этом еще 4865 человек находятся на 14-дневной изоляции.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: еще 128 человек, у которых ранее выявили коронавирус, выписаны из инфекционных стационаров с отрицательными тестами на наличие опасного вируса. Всего же с начала пандемии выздоровели 8669 человек.

Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом выросло на четыре человека и теперь составляет 165 человек.

Статистика. Яндекс

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