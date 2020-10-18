Проект по развитию экотуризма в Междуреченске получит федеральную поддержку. Фото: Пресс-служба АПК

Проект «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития «Междуреченск. Город тайги» стал одним из шести победителей в номинации «Территория перспективного развития» всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Агентства стратегических инициатив.

Предполагается, что будущий курорт объединит горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья в одну систему. В месте с чистыми реками и черневой тайгой можно будет отдыхать круглый год.

-Победа проекта «Междуреченск. Город тайги» еще раз продемонстрировала туристический потенциал Кузбасса. Этот экокурорт может стать крупнейшим в стране и в будущем привлечь около 100 миллиардов рублей инвестиций, —-отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В перспективе на горе Черный Салан планируется создать курорт с 80 километрами трасс, а также привлечь около восьми миллионов туристов в год. На горе Югус расчитыают построить конгресс-центр и Музей тайги, отели и работающие круглогодично оздоровительные центры. Есть возможности и для сооружения лыжных трамплинов и хафпайпов для сноубордистов. Кроме того, предлагается организовать пляжную зону и место стоянки лодок. А на трех горных реках округа - Уса, Бельсу и Томь - можно проводить водные прогулки и сплавы.

За счет победы в конкурсе проект включили в программу государственной поддержки развития туризма. Это позволит привлечь в регион российских и иностранных инвесторов.

Подробности

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в России до 2035 года. Он призван нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране. В 2020 году в нем приняли участие 219 команд. Десять проектов туристско-рекреационных кластеров прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии. Шесть проектов, в том числе «Междуреченск. Город тайги», стали победителями и получат господдержку.