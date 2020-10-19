Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Вновь выросло число кузбассовцев, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Одновременно с ростом числа заболевших выросло как число выздоровевших, так и умерших.

За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 177 человек. Сейчас общее число заболевших достигло 13 294 человек. 4159 из них получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 4435 человека находятся под наблюдением врачей .

Одновременно с этим за минувшие сутки еще 75 человек выздоровели и выписаны. В общей сложности число выздоровевших достигло 8960 человек.

Выросло и число смертей среди пациентов с коронавирусом. Еще два кузбассовца, у которых ранее выявили ковид, скончались.

У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Болезнь протекала на фоне ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома. Он проживал в Березовском.

Мужчина 1975 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронического гломерулонефрита. Он проживал в Кемерове.

С начала пандемии число умерших достигло 175.

Статистика. Яндекс.

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