Продуктивный год: в регионе отремонтировано почти 400 километров дорог и 360 дворов

Жители сами должны были решить,что они хотят видеть на территории своего дома - парковку, детскую площадку или что-то другое. Фото: Пресс-служба АПК

В рамках национальных проектов в 2020 году в Кузбассе отремонтировано почти 400 километров дорог и 360 дворов.

Пандемия стройке не помеха

В регионе по национальным проектам в текущем году обновлено более 170 километров дорожного полотна. Еще 125 километров отремонтировано за счет субсидии из областного бюджета и по муниципальным программам. Также в нормативное состояние привели около 90 километров федеральной трассы. В итоге за строительный сезон отремонтированы 385 километров трасс.

- Даже в условиях пандемии в Кузбассе не останавливался ремонт дорог. В результате около 400 километров отремонтировано за счет финансирования из бюджетов разных уровней. В том числе с 1,2 миллиарда до 1,75 миллиарда рублей была увеличена областная субсидия на дорожные работы. Это позволило привести в порядок 105 километров муниципальных дорог вместо запланированных изначально 70 километров. Все объекты для ремонта выбирались с учетом мнения жителей, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За счет проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтировано 170 километров автодорог. В том числе приведено в порядок 111,5 километра дорог регионального значения, еще 45,7 километра дорог в Кемеровской агломерации с учетом Кемеровского муниципального округа и 12,8 километра - в Новокузнецкой агломерации.

Самым крупным проектом года стало завершение капитального ремонта дороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк протяженностью 124 километра. В Кемерове полностью отремонтировали проспект Шахтеров. В Новокузнецке реконструировали проспект Металлургов и Бызовское шоссе.

Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» была построена современная 1,4-километровая дорога в Ленинском районе Кемерова, которая стала продолжением проспектов Ленина и Комсомольского.

За счет областной субсидии приведено в нормативное состояние 105 километров муниципальных дорог, еще 20 километров улиц обновили благодаря муниципальным программам.

Дворы на радость жителям

Нацпроект «Жилье и городская среда» показал себя в действии - в области отремонтировано 360 дворов. При этом одно из условий - это инициатива самих жильцов. Именно людям предстояло решать, что они хотят видеть на территории своего дома - парковку, детскую площадку или что-то другое.

- При благоустройстве дворов важно учитывать мнение граждан, это один из ключевых моментов создания комфортной городской среды, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - За два года по инициативе жителей в регионе были отремонтированы 713 дворов - на 112 больше, чем изначально планировалось. Увеличить объемы работ по нацпроекту на 20 процентов удалось благодаря экономии средств по итогам торгов.

Из 360 дворов, которые были отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», 89 находятся в Кемерове, 67 - в Новокузнецке, 56 - в Прокопьевске. Общее финансирование работ составило 830 миллионов рублей.

Поистине впечатляющим стал проект в Прокопьевске - это двор площадью три тысячи квадратных метров на проспекте Строителей, 87. Здесь отремонтировали проезд, расширили парковку, обустроили пешеходные дорожки, восстановили газон, смонтировали спортивно-игровую площадку. А в Кемерове во дворе по проспекту Ленина, 60б и 60в расширили проезд, обустроили вместительную парковку и дорожку от двора до гимназии № 41, отремонтировали отмостку, сделали ровные площадки под скамейки, отсыпали и засеяли газоны. Также заменены урны и покрашены скамейки. Жители в стороне не остались: после ремонта они посадили березы и ели, разбили клумбы.

Кстати, сейчас в городах и районах проходит сбор предложений и заявок от жителей на формирование программы ремонта до 2024 года. Для этого нужно лишь обратиться в управляющую компанию, обслуживающую территорию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Качественные дороги - залог безопасности и непременное условие развития городов и районов Кузбасса и всей страны. В непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции мы в области приняли твердое решение - не останавливать работу строительной отрасли. На всех предприятиях и объектах были соблюдены меры безопасности, и каждый погожий день по максимуму использовался для ремонта дорожного полотна и укладки нового асфальта. Всего за сезон в регионе удалось отремонтировать более 385 километров автомобильных дорог. Причем мы действуем последовательно: вслед за ремонтом закупаем современную технику. В 2020 году на дороги Кузбасса выйдут 746 новых автобусов».

Губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Резидент технопарка производит экологичное топливо

Пеллеты производятся из невостребованной древесины лиственных пород. Фото: Пресс-служба АПК

Новая линия по производству пеллет запущена в Таштагольском районе.

В поселке Мундыбаш Таштагольского района запущена новая линия безотходной переработки древесины. Топливные гранулы - пеллеты - которые в результате получаются, можно использовать как экологичный вид топлива для коммунальных котельных и частного сектора.

- Пеллеты будут востребованы на юге Кузбасса, в том числе на горнолыжном курорте Шерегеш, так как гостиницы переходят на экологичные виды топлива, - уверен губернатор Сергей Цивилев. - Кроме того, производство позволило создать в поселке Мундыбаш 66 дополнительных рабочих мест.

Что касается технологии переработки, то пеллеты производятся из невостребованной древесины лиственных пород. Сырье будет поступать с лесных участков в Новокузнецком и Таштагольском районах - это позволит очистить леса от стареющих и поврежденных насекомыми деревьев. Сам же переход на экологичное высококалорийное топливо даст возможность избавиться от сажи и угольной пыли, так как древесные гранулы горят почти без дыма и практически не оставляют золы.

Переработку древесины взял на себя один из резидентов Кузбасского технопарка. Предприятие уже вложило в проект 120 миллионов рублей, в дальнейшем планируется инвестировать еще 250 миллионов, а также запустить производство мебельной ламели, шпона и фанеры.