В Кемерове снимают кино про Веру Волошину

Исполнительницей роли Веры Волошиной стала коренная кемеровчанка, сейчас живущая в столице, Екатерина Пургина. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Свою работу над фильмом киносъемочная бригада под руководством исполнительного продюсера Эдварда Романова начала со сцен, посвященных подвигу Веры Волошиной и ее гибели от рук фашистов. Эти события разворачиваются в начале Великой Отечественной, в ноябре 1941 года близ деревни Головково в Подмосковье.

Подмосковный лес в Осиновке

- Мы долго определялись с местом: нужен был лес, похожий на подмосковный, и чтобы снег лежал глубокий, как в конце ноября, - рассказывает Эдвард. - Был вариант снимать военные сцены в окрестностях Плотникова, но все-таки остановились на тайге за Осиновкой. Места очень красивые, снег почти не начал сходить.

Снег в тайге во время съемок еще не начал сходить, лежал глубокий, как бывает в конце ноября. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Снимать документально-постановочный фильм на историческую тематику в 2020 году - дело не простое. Сложно найти необходимый антураж. К примеру, по сценарию боевая группа передвигается в тылу врага и минует небольшую деревеньку. А таких деревенских домишек близ Кемерова, которые сошли бы за постройки начала сороковых, уже и не сыскать. Другая трудность - немецкая форма. Чтобы найти ее, пришлось привлечь реконструкторов из Томска - эти же ребята и сыграют фашистов. Советских же солдат будут играть профессиональные актеры. Главную роль нашей героической землячки Веры Волошиной исполнит актриса Екатерина Пургина - коренная кемеровчанка, сейчас живущая в столице.

- Прежде чем найти актрису на роль Веры, мы отсмотрели десятки фотографий, - вспоминает Эдвард Романов. - Важно ведь не только внешнее сходство, но и чтобы у девушки был чистый, прямой взгляд. И никаких следов вмешательств современной косметологии на лице! Считаю, что с Екатериной нам повезло.

Путешествие в довоенный Кемерово

Задумка снять фильм про Веру Волошину возникла у Эдварда Романова, руководителя «Продакшен группы «Провидение», довольно давно. Но только сейчас появилась возможность - проект выиграл президентский грант. Продюсер работал над сценарием киноленты совместно с коллегами по цеху - сценаристом Вероникой Ильичевой, известным в Кемерове, а сейчас живущим в Казани преподавателем фотовидеотворчества Нуриманом Миникаевым, режиссером Сергеем Басалаевым и исполнительницей главной женской роли. Опирались на исторические источники - в первую очередь на книгу Георгия Фролова «Остались молодыми», много советовались с местными краеведами.

В съемках фильма принимают участие и профессиональные артисты, и исторические реконструкторы. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

- Летом приступаем к съемкам эпизодов, происходящих в довоенном Кемерове, - продолжает Эдвард Романов. - Скорее всего, в фильме это будут некие воспоминания Веры о юности и мирной жизни на родине. Появится и линия, раскрывающая отношения Веры с матерью, и близкий друг Волошиной Юрий Двужильный. Где будем снимать - пока вопрос, но поскольку таких мест, которые не изменились с 1939-го, в Кемерове уже не найти, нам предстоит реконструировать их с помощью компьютерной графики.

Сохранить историю

Полностью завершить съемки и монтаж киноленты планируется осенью, к 30 сентября - это день рождения Веры Волошиной. Хотя, конечно, нестабильная ситуация и всеобщий карантин могут внести в планы киношников свои коррективы.

- Очень хочется, чтобы фильм увидело как можно больше людей, устроить открытые показы, - признается продюсер. - Тема истории Кемерова - сквозная для нашего творчества. Вместе с командой мы сняли в 2008 году фильм «Кемерово. Борьба за мечту» об АИК «Кузбасс», еще раньше делали картину к чемпионату мира по бенди. А новый проект - он о наших героях-земляках, людях удивительного личного мужества и внутренней силы. На наш взгляд, тема эта сейчас, как никогда, актуальна.