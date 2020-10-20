Ситуация сложная, но контролируемая: депутаты Кузбасса продолжают следить за обеспечением аптек лекарствами. Фото: Заксобрание Кузбасса

С наступлением осени, а вместе с нею и всплеска заболеваемости ОРВИ, наложившегося на пандемию коронавируса, в аптеках Кузбасса может наблюдаться ажиотажный спрос на антибактериальные и противовирусные препараты.

Ситуацию с обеспечением аптек ежедневно контролируют депутаты законодательного собрания. На основании обращений жителей они провели проверку аптечной сети 17 и 18 октября.

-Результаты проверок показали, что с рядом препаратов есть сложности. К оценке ситуации привлечены территориальный орган Росздравнадзора, а также оператор системы маркировки лекарственных препаратов. Одновременно проверим, почему некоторые аптеки затянули подключение к системе маркировки, что стало лицензионным требованием еще несколько месяцев назад. Призываем также граждан не скупать лекарства без назначения врача, так как лечение новой коронавирусной инфекции может быть назначено только врачом. Вчерашняя инициатива депутатского корпуса касалась исключительно тех препаратов, которые были указаны Минздравом Кузбасса как основные для лечения коронавируса и ОРВИ на дому, - заявил председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Также он отметил, что были проведены консультации с Росздравнадзором и Центром развития перспективных технологий и получены разъяснения по текущей ситуации.

-Согласно реестру разрешений на ввод в оборот немаркированных препаратов специальной комиссией, ранее комиссия выдала разрешение на импорт гидроксихлорохина производства Испании, а также несколько допусков на ввод в оборот азитромицина и левофлоксацина (в том числе, производства Франции, Индии, Белоруссии). Соответственно, говорить о том, что проблемы с наличием данных препаратов из-за цифровой маркировки некорректно. Напротив, она позволяет проводить мониторинг, - сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора по Кемеровской области. Специалисты добавили, что будут проведены проверки тех аптек, где выявлены трудности.

Как в свою очередь отметили в Центре развития перспективных технологий, оператор федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) проводит мониторинг наличия противовирусных лекарств, а также регистрации коммерческих аптек и дистрибуторов Кемеровской области в системе маркировки.

-В случае возникновения любых сложностей их будут решать в приоритетном порядке. Система позволяет видеть наличие и достаточность препаратов для населения в каждом регионе и при необходимости принимать меры, — заявили в ведомстве.

Только цифры

По данным Минздрава России, только 8 октября в обороте находилось около 290 тысяч упаковок противовирусных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тысяч — лопинавир и ритонавир, 9,2 миллиона — азитромицин и 8,7 миллиона — умифеновир. Достаточное количество как маркированных, так и немаркированных лекарств также находится на складах.