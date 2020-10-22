Губернатор, замы и министры: Кто заразился коронавирусом в правительстве Кузбасса

Губернатор, замы и министры: Кто заразился коронаврусом в правительстве Кузбасса Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Губернатор перешел на удаленку

В среду, 21 октября, стало известно, что коронавирусом заболели губернатор Сергей Цивилев и его жена.

-Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный тест на коронавирус. Внешние проявления коронавируса у нас одинаковые: температура, катаральные явления и легкий кашель, - подтвердил глава региона. – Поэтому мы приняли решение и самоизолировались. Лечение будем проходить на дому. Работа правительства и далее проходит в круглосуточном режиме. Я осуществляют руководство в дистанционном формате, при помощи видеоконференции.

Он подчеркнул, что основная задача областных властей сейчас – здравоохранение: необходимо снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на самом главном – оказании медицинской помощи жителям Кузбасса.

Также под пристальным вниманием находится обеспечение медицинскими препаратами жителей области.

-Коронавирус – это реальность, заболеть им может каждый, - подчеркнул губернатор. – Поэтому обращаюсь с просьбой еще раз соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Врачи работают сейчас на пределе человеческих возможностей, мы должны с огромным уважением относиться к их труду. Они сейчас – наша главная защита. Берегите себя и своих близких.

Заболели подчиненные

Две недели назад стало известно, что ковид подтвердился у замгубернатора по внутренней политике Ольги Турбабы. Вместе с ней на изоляции находился и заместитель губернатора по социальным вопросам Алексей Цигельник.

В конце сентября этого коварную инфекцию обнаружили у министра здравоохранения региона Софьи Балакиревой. Болезнь началась бессимптомно, и только анализы показали, что уже было поражено 25 процентов легких.

Также в конце сентября коронавирус подтвердился у заместителя губернатора - министра финансов Игоря Малахова. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции не оказалось, поэтому работа продолжилась в штатном режиме.

А самым первым, по иронии судьбы, переболел министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. Это случилось еще в начале июля. Положительными тесты на коронавирус оказались и у трех сотрудников Малина. Все были изолированы и получали необходимое лечение.

Напомним, что на данный момент коронавирусом уже переболели глава Белова Алексей Куроносов, хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» и кемеровского «Кузбасса», главврач Кемеровской инфекционной больницы, ушел на удаленку ректор Кемеровского госуниверситета после контакта с зараженным коллегой.

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