Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 октября
Фото: Александр АБРАМОВ
День за днем в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же рассказываем вам о самых события.
На утро 23 октября тесты на коронавирус оказались положительными еще у 175 кузбассовцев. В общей сложности с момента начала пандемии коронавирус диагностирован у 13 827 человек.
По данным оперативного штаба, 9520 человек от общего числа заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц, из них 220 – за минувшие сутки.
4121 человек проходят курс лечения в стационарах. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся еще 5124 человека.
Кроме того, два кузбассовца скончались за минувшие сутки. В общей сложности, с начала пандемии умерли 186 человек.
Статистика. Яндекс
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