Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

«Портрет Дориана Грея» пользуется огромной популярностью у читателей всего мира. Фото: Кадр спектакля

Портрет Дориана Грея

Отправляемся в театр.

Театр для детей и молодежи приглашает посетить спектакль «Портрет Дориана Грея». И даже если вы его видели, то долгая культурная стагнация и невозможность оценить игру любимых актеров заставит взглянуть на представление совсем по-другому.

«Портрет Дориана Грея» - это знаменитый, единственный опубликованный роман английского писателя Оскара Уайльда, вызвавший немалый общественный резонанс и даже скандал сразу после публикации. Сейчас это произведение пользуется огромной популярностью у читателей всего мира.

Живой человек преодолевает поток времени, отказываясь стареть, а произведение искусства начинает жить во времени телесной жизнью. Вопреки реальности главные герои создают новый мир красоты, которая выше морали, именно поэтому они и живут по принципу «все дозволено». Ради своих оригинальных впечатлений герои готовы на все.

В чем секрет Дориана Грея? Вечная молодость - чудо или проклятье? Что может стать с человеком, который остается безнаказанным?

История успеха и падения, человеческой красоты и морального уродства. Жизнь человека без ограничений и обязательств оставляет за собой искалеченные судьбы, разбитые сердца, обрекая людей на гибель. До чего он дойдет? Ответы на эти вопросы вы найдете в парадоксальном, завораживающем спектакле по неподвластному времени роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

24 октября, начало в 18.00

Цена билетов: 400 рублей

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Работа с бумагой будет способствовать развитию творческого мышления и воображения, а также мелкой моторики. Фото: Библиотека для детей и юношества

Крылатая закладка

Ведем ребенка на мастер-класс.

Кемеровская библиотека для детей и юношества проводит очередной полезный мастер-класс. В этот раз он будет посвящен технике «бумагопластики» - будем делать особенную закладку для книжек.

Для создания яркой и очаровательной закладки в виде цыпленка понадобятся следующие материалы: цветная бумага (желтая или оранжевая, красная или коричневая), белая бумага, линейка, простой карандаш, клей-карандаш или клей ПВА, ножницы, черный карандаш или фломастер.

Несмотря на то, что «крылатая» закладка будет создана достаточно быстро, сам процесс ее изготовления подарит много положительных эмоций. Работа с бумагой будет способствовать развитию творческого мышления и воображения, а также мелкой моторики.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

25 октября, с 14.00 до 15.00

Цена билетов: от 30 рублей

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Фрида Кало - выдающаяся мексиканская художница, чья жизнь была наполнена необыкновенной и яркой историей о безумной любви. Фото: Кузбасский центр искусств

Несравненная Фрида Кало

Идем на выставку.

Кузбасский центр искусств распахнет двери для всех желающих познакомиться с творчеством Фриды Кало. Фрида - это выдающаяся мексиканская художница, чья жизнь была наполнена необыкновенной и яркой историей о безумной любви, творчеством и постоянным преодолением физической боли.

В Кемерове пройдет выставка репродукций ее картин «Фрида Кало. Искусство раненой души». Техника жикле, в которой представлены работы, позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняются даже такие уникальные особенности, как кракелюры или выпавшие из кисти волоски. Таким образом, цифровая художественная репродукция - не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Все работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

До 17 января, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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Театр драмы имени Луначарского приглашает зрителей на спектакль «Дикое поле». Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Дикое поле

Смотрим премьеру.

Театр драмы имени Луначарского приглашает зрителей на спектакль «Дикое поле».

Киносценарий Петра Луцика и Алексея Саморядова заслуженно признан профессионалами одним из лучших за последние десятилетия, однако театры к нему, как ни странно, не обращались никогда, хотя он просится быть поставленным на сцене.

Форма сценария наталкивает на мысль о ритуале. Есть главное место действия - заброшенная больница, куда приходят все действующие лица, где решаются вопросы жизни и смерти, мира и войны, словно на древнем капище. Каждая сцена - это законченная история, которая связана с предыдущей и последующей логикой эпоса, в котором главный герой движется от подвига к подвигу.

Главный герой - герой в изначальном понимании этого слова. Есть долг, который он принимает и ради которого живет. Молодой врач, один на сотни километров вокруг, без лекарств и почти без инструментов готовый спасти абсурдный непостижимый мир. Доктор, превращающийся в умирающего и воскресающего ангела русской степи.

Спектакль «Дикое поле» - разговор о том, что в нашем мире, где рушатся, казалось бы, незыблемые истины, где честность и доброту часто считают глупостью, мы все же не будем одиноки, пытаясь помнить о долге и чести. О том, что покинув эту землю, мы оставим ее без надежды на жизнь и на чудо. Поэтому наш долг - быть здесь.

Кемеровский театр драмы

ул. Весенняя, 11

24 и 25 октября, начало в 18.30

Цена билетов: от 350 до 500 рублей

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Выставки позволят жителям Кузбасса ыприобщиться к творческому наследию великих русских художников. Фото: Михаил Нестеров. «Святая Русь»

Шедевры Русского музея в Кемерове

Знакомимся с творчеством выдающихся художников.

В рамках деятельности филиала Русского музея в городе Кемерово на площадке музея изобразительных искусств откроются две выставки из собрания Государственного Русского музея: выставка одной картины и «Пейзаж в творчестве художников XIX - начала XX века».

Вниманию посетителей будут представлены отреставрированный в прошлом году специалистами Русского музея шедевр Михаила Нестерова «Святая Русь», созданный в 1905 году, а также 40 пейзажных полотен известнейших русских художников Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Архипа Куинджи, Абрама Архипова и других.

- Выставки, которые приедут в Кемерово, позволят жителям Кузбасса и соседних регионов приобщиться к творческому наследию великих русских художников, узнать много нового о работе по сохранению культурного богатства России, - отмечает Елена Митрофанова, директор Филиала Русского музея в городе Кемерово. - Мы благодарны Русскому музею за возможность ближе познакомить земляков с шедеврами отечественного изобразительного искусства.

Музей ИЗО

пр. Советский, 48

До 15 февраля, вторник - воскресение, с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 250 рублей