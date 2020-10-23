Компания «Кемеровоспецстрой» будет производить асфальтобетон по бережливым технологиям

Одна из крупнейших в Кузбассе строительных компаний «Кемеровоспецстрой», которая работает на рынке более 50 лет и сегодня является подрядчиком на масштабных объектах в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда», присоединилась к участию в еще одном национальном проекте – «Производительность труда и поддержка занятости». Это позволит предприятию внедрять бережливые технологии в работу. В результате уже к следующему дорожно-ремонтному сезону производительность труда в компании должна вырасти не менее чем на 10 процентов, а через три года – на 30 процентов.

Реализовывать мероприятия нацпроекта «Кемеровоспецстрой» будет с привлечением консультантов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Они помогут выявить наиболее проблемные места на производстве, где происходят основные потери рабочего времени, и дадут рекомендации по перестраиванию рабочих процессов. Сотрудники предприятия пройдут обучение основам бережливого производства. Пилотным потоком, где будут отрабатываться бережливые механизмы, выбран участок производства асфальтобетонной смеси определенного типа – так называемого пористого асфальта, который используется в качестве нижнего слоя дорожного полотна и широко используется дорожниками в работе.

«Задача предприятия – за счет внедрения простых и понятных инструментов бережливого производства снизить время производственного процесса, повысить выработку, сократить время внеплановых простоев асфальтобетонного производства. В перспективе инструменты бережливого производства предприятие будет использовать и при проведении строительных и ремонтных работ, что позволит повысить качество, сократить сроки и финансовые издержки при реализации крупных проектов на значимых для региона объектах», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

«Кемеровоспецстрой» занимается строительством дорог, мостов, эстакад, благоустройством парков и скверов, производит асфальтобетонные смеси, тротуарную плитку и металлоконструкции. Только в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» компания капитально отремонтировала областную скоростную магистраль до Новокузнецка, в самом Новокузнецке завершает реконструкцию старейшего городского проспекта Металлургов, в Кемерове по нацпроекту «Жилье и городская среда» построила новый участок дороги на проспекте Комсомольском к новым жилым домам. Также «Кемеровоспецстрой» проводились работы по строительству Парка ангелов и благоустройство самого длинного линейного парка Сибири – бульвара Строителей.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5 процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018 году. Также нацпроект направлен на формирование системы подготовки кадров, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях.