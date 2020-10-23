Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день. Мы снова рассказываем последние новости и делимся самой важной и актуальной информацией за прошедшие сутки.

На утро субботы, 24 октября, тесты на коронавирус оказались положительными еще у 177 кузбассовцев. В общей сложности с момента начала пандемии коронавирусная инфекция диагностирована у 14 004 человек.

Также, по данным оперативного штаба, 9596 человек от общего числа заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц, из них 76 - за минувшие сутки.

К сожалению, продолжает расти и печальная статистика – скончались еще трое жителей региона. В общей сложности с начала пандемии умерли 189 человек.

Сейчас 4219 человек проходят курс лечения в стационарах. Кроме того, под медицинским наблюдением находится еще 5271 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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