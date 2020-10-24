Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день. Мы снова рассказываем последние новости и делимся самой важной и актуальной информацией за прошедшие сутки.

На утро субботы, 25 октября, тесты на коронавирус оказались положительными еще у 174 кузбассовцев. В общей сложности с момента начала пандемии коронавирусная инфекция диагностирована у 14 178 человек.

Также, по данным оперативного штаба, 9 707 человек от общего числа заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц, из них 111 - за минувшие сутки.

К сожалению, продолжает расти и печальная статистика – скончались еще пятеро жителей региона.

-У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологии. У женщины 1960 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза. У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, атеросклероза аорты, хронической сердечной недостаточности, антракоза лёгких, ожирения. У мужчины 1942 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина 1967 года рождения из Новокузнецкого района умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19, - рассказали в оперативном штабе.

В общей сложности с начала пандемии умерли 194 человека.

Сейчас 4 277 человек проходят курс лечения в стационарах. Кроме того, под медицинским наблюдением находится еще 5 501 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет доставил в Кузбасс крупную партию лекарств от коронавируса

В Кузбасс в субботу, 24 октября, самолетом доставлена крупная партия лекартсвенных препаратов от коронавирусной инфекции и ОРВИ. Запасы медикаментов будут регулярно пополняться, заверил губернатор Сергей Цивилев.(подробности)

В Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарства

В региональном Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарственные препараты в Кузбассе. Специалисты провели мониторинг аптек.(подробности)

Росздравнадзор Кузбасса рассказал, когда в аптеках появятся лекарства от коронавируса

Кузбасские власти рассказали, когда в аптеках Кузбасса вновь появятся лекарства от коронавируса. Это должно произойти со дня на день, сообщает региональный Росздравнадзор.(подробности)

Студенты Кузбасского медколледжа приступили к практике в ковидных условиях

Студенты Кузбасского медицинского колледжа приступили к практике и работе в ковидных условиях. Их направили в медучреждения сразу нескольких городов для помощи врачам.(подробности)

У заключенного кузбасской колонии случайно обнаружили коронавирус

У заключенного одной из кузбасских колоний обнаружили коронавирус. Болезнь протекала бессимптомно. (подробности)

Власти Новокузнецка анонсировали открытие бани

Новокузнецкие власти анонсировали открытии общественной бани № 11. Она возобновляет свою работу после длительного карантина. (подробности)

Врач кузбасской больницы переболела коронавирусом и рассказала о последствиях

Врач одной из кузбасских больниц перенесла коронавирус и рассказала о его течении и последствиях. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. (подробности)