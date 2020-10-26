Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Регионом он продолжает руководить из дома.

Работает удаленно

В понедельник, 26 октября, стало известно, что коронавирусная инфекция подтвердилась у Сергея Цивилева. Еще на прошлой неделе глава региона сообщил о болезни супруги и собственных неутешительных симптомах.

- Мы с супругой заболели, - обратился к кузбассовцам Сергей Цивилев 21 октября. - У Анны Евгеньевны пришел положительный тест на коронавирус. Внешние проявления коронавируса у нас одинаковые: температура, катаральные явления и легкий кашель, - подтвердил глава региона. - Поэтому мы приняли решение и самоизолировались. Лечение будем проходить на дому. Работа правительства и далее проходит в круглосуточном режиме.

Как сообщили в Главном управлении по работе со СМИ администрации Правительства Кузбасса, самочувствие Сергея Цивилева удовлетворительное, он проходит лечение на дому и продолжает руководить регионов дистанционно – в формате видеоконференцсвязи.

Кто еще заболел в Правительстве

Сергей Цивилев – не первый чиновник, до которого добрался коронавирус. Три недели назад стало известно, что ковид подтвердился у замгубернатора по внутренней политике Ольги Турбабы. Вместе с ней на изоляции находился и заместитель губернатора по социальным вопросам Алексей Цигельник.

В конце сентября эту коварную инфекцию обнаружили у министра образования региона Софьи Балакиревой. Болезнь началась бессимптомно, и только анализы показали, что уже было поражено 25 процентов легких. Также коронавирус подтвердился и у заместителя губернатора - министра финансов Игоря Малахова. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции не оказалось, поэтому работа продолжилась в штатном режиме.

А самым первым по иронии судьбы переболел министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. Это случилось еще в начале июля. Положительными тесты на коронавирус оказались и у трех сотрудников Малина. Все были изолированы и получали необходимое лечение.

Напомним, что на данный момент коронавирусом уже переболели глава Белова Алексей Куроносов, хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» и кемеровского «Кузбасса», главврач Кемеровской инфекционной больницы.Также скончался ранее заболевший коронавирусом директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

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