Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 октября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. Выросло число как заболевших и умерших, так и выздоровевших.
Согласно данным оперативного штаба, на утро 28 октября еще 177 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии - 14 703.
Кроме того, за минувшие сутки 164 человека выписаны из медицинских стационаров - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии выздоровели 9996 человек. На сегодняшний день медицинскую помощь получает 4501 больной коронавирусом, еще 6579 человек остаются под медицинским наблюдением.
Выросла и статистика смертельных случаев - скончались пять жителей региона.
У женщины 1971 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, анемии, ожирения II степени.
У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа.
У женщины 1968 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии - церебрального атеросклероза.
У женщины 1974 года рождения из Юргинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения.
У женщины 1948 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения III степени.
Общее число умерших достигло 206 человек.
Статистика. Яндекс.
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