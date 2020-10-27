Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. Выросло число как заболевших и умерших, так и выздоровевших.

Согласно данным оперативного штаба, на утро 28 октября еще 177 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии - 14 703.

Кроме того, за минувшие сутки 164 человека выписаны из медицинских стационаров - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии выздоровели 9996 человек. На сегодняшний день медицинскую помощь получает 4501 больной коронавирусом, еще 6579 человек остаются под медицинским наблюдением.

Выросла и статистика смертельных случаев - скончались пять жителей региона.

У женщины 1971 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, анемии, ожирения II степени.

У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа.

У женщины 1968 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии - церебрального атеросклероза.

У женщины 1974 года рождения из Юргинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения.

У женщины 1948 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения III степени.

Общее число умерших достигло 206 человек.

Статистика. Яндекс.

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