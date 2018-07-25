2018-07-25T10:02:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Дети сотрудников компании СУЭК-Кузбасс стали жителями анапской республики «Виталия»

Всего на берегу Черного моря отдохнут 95 детей из Кузбасса
Яков КРЫМСКИЙ
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Девяносто пять детей сотрудников ряда предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» отдыхают в эти дни на берегу Черного моря

На три недели юные кузбассовцы стали жителями губернии «Солнечной» в республике «Виталия». Отдых в санатории «Вита», расположенном в Анапе, вместе с купанием успешно сочетает большую образовательно-развлекательную программу. Дети сами выбирают «руководящие органы» республики становятся участниками шоу «Голос Виты», «Интуиция», «Самый умный витальянец», танцевального марафона «Стартинейджер». А самыми увлекательными мероприятиями считаются MTV-Vita и кинофестиваль.

Предусмотрено оздоровление и лечение детей в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения - гидротерапия, термотерапия, гало-терапия, электро-грязелечения, аромо-фитотерапия, минеральные ванны, массажный кабинет.

По первым отзывам детям очень нравятся и условия проживания и сама позитивная атмосфера республики «Виталия».

Всего за лето 2018 года на средства АО «СУЭК-Кузбасс будет оздоровлено более 1 560 ребят. На эти цели компанией направлено более 39,4 миллиона рублей. Наряду с черноморской здравницей дети отдыхает в лучших санаториях и детских центрах Кемеровской и Новосибирской областей.

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