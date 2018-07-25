Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил о своем уходе

25 Июль 11:08 2018-07-26T08:08:07+03:00

Сергей Кузнецов заявил о своем уходе. В скором времени глава города отправится в очередной отпуск. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов перед уходом в очередной отпуск ответил на вопросы горожан и рассказал о том, что уже сделано и будет делаться для города – о его благоустройстве и будущем, состоянии дорог и транспорта, подготовке к зиме и экологии, частном секторе, школах, детских садах…

Про мусор и чистоту города

Одна из острых тем – вывоз мусора. Проблемы с чистотой улиц – как центральных, так и частного сектора – появились после вступления в силу Федерального закона о работе регионального оператора в Новокузнецке.

- Тема мусора в Новокузнецке больная персонально для меня, - рассказал глава Новокузнецка. - Мусора, который выбрасывают горожане, больше не стало, почему же теперь все завалено?

По словам главы города, сейчас действие закона регулируется в Новокузнецке в «ручном режиме» - просчитываются места установки контейнеров, периодичность их вывоза.

- В Кемерове, например, нет еще регионального оператора. Так что мы сейчас делаем большую работу, экспериментальную, которая будет полезна для всех остальных, - отметил Сергей Кузнецов.

Про частный сектор

- Жители частного сектора живут как индейцы в своих поселениях, - отметил мэр Новокузнецка.

В Новокузнецке больше 26 тысяч частных домов, при этом чаще всего в частном секторе из благ цивилизации – лишь электричество и холодная вода. Асфальтированных дорог нет, зимой дорогу не чистят, мусорные контейнеры встречаются, но не везде.

Однако работы ведутся: уже сейчас на отсыпку дорог использовано более 1,5 тысяч тонн гравия, установлены 90 мусорных контейнеров, готов проект по водоснабжению и водоотведению Куйбышевского района. В октябре-ноябре начнется прокладка магистрального водовода.

Про Южный въезд

Южный въезд, вызывающий множество нареканий своим состоянием и так и не доведенный до ума еще при предыдущем мэре, в скором времени будет отремонтирован – он должен попасть в один из федеральных проектов по развитию дорожной сети.

- На Нижнепролетарской двухполосное движение будем делать в 2020-2021 годах, - прокомментировал глава города. – К тому времени постараемся привести в порядок и Верхнепролетарскую.

Про детей и школы

В честь 400-летия в Новокузнецке появились новые скульптурные композиции, безусловно, украшающие города. Все они были установлены за счет спонсоров. Такие мероприятия и праздники – это, конечно, нужно и важно, но необходимо позаботиться и о подрастающем поколении.

- Нам нужно уйти немного в другую плоскость: вкладывать деньги не в памятные символы или риторическое искусство, а в осязаемые вещи, - резюмировал Сергей Кузнецов.

Поэтому в планы уже включены ремонт горнолыжной школы и дворцов культуры города, строительство двух современных физкультурно-оздоровительных комплексов в Новоильинском и Орджоникидзевском районах. А в Кузнецком районе на улице Петракова появится Центр для одаренных детей. Также на следующий год запланированы ремонты школ №12, 43, 1 – они давно нуждаются не в косметическом, а в капитальном ремонте.

Про экологию

Работа по улучшению экологической ситуации в городе рассчитана на ближайшие пять лет. За это время количество выбросов на предприятиях должно сократиться на 20%. Кроме того, запланирована газификация частного сектора, замена дизельного транспорта на газовое и электрооборудование.

- К осени по лизингу мы берем два электробуса и осенью-зимой их обкатаем, - поделился планами Кузнецов. - Ближе к весне примем решение об их массовом приобретении.

А еще готовится проект по созданию парков и скверов, увеличению зеленого пояса городских лесов.