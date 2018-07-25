Кемерово близко, а не доедешь

25 Июль 11:51 2018-07-26T04:47:55+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница поселка Стройгородок, входящего в состав Кемеровского городского округа. Любовь Мазур рассказала, что уже три месяца единственный автобус, который заезжает в Стройгородок, ходит с перебоями. Многим эта проблема может показаться незначительной, но только не семье с четырьмя детьми, где к тому же два инвалида, а до ближайшей остановки другого автобуса, который идет в город, идти далеко.

«До ближайшего автобуса идти 30 минут»

Любовь Мазур живет в доме № 8 на улице Стройгородок уже 10 лет. Столько же лет ее первому сыну Руслану. Всего у 42-летней Любови их трое, а еще дочка Танюшка, которая в свои 5 лет является инвалидом: у девочки врожденный порок сердца. Среднему сыну Саше 9 лет, младшему Ромке - 4. С ребятишками Любови частенько приходится наведываться в поликлинику, а добраться до нее без транспорта проблематично.

- 53-й автобус - единственный, который заходит к нам в Стройгородок, до других нужно идти пешком 30 минут, - рассказывает о своей проблеме Любовь. - Но вот уже три месяца 53-й ходит с перебоями, а в последнее время не ходит вообще.

Дом, в котором живет наша многодетная героиняФото: Екатерина Бормотова

По голосу понятно, что женщина действительно устала от этой проблемы. Когда нет своей машины, 30 минут добираться с детьми до ближайшего автобуса - то еще испытание.

- В поликлинику постоянно опаздываем. Если из дома выходим в 8 утра, то добираемся только к 11, когда прием час назад закончился. Врачи то и дело говорят: «Викторовна, ну ты что, такси не можешь заказать?» А я не могу каждый раз на такси ездить! Нет у меня денег! - в этот момент женщина едва сдерживается, чтобы не добавить какое-нибудь крепкое словцо, но вспоминает, что разговаривает с журналистом, извиняется и добавляет: может нам хоть кто-то помочь?

А ведь добираться на автобусе женщине нужно не только до поликлиники, но и до работы. Любовь - продавец-кассир в магазине. Дорога пешком от дома до магазина занимает не меньше часа, при этом рабочий день у нее начинается в 8 утра.

«Жаловаться бесполезно?»

Большинство жителей Стройгородка - пенсионеры, которые и рады бы пожаловаться на отсутствие транспорта, да не знают куда. Вот и осталась у них одна надежда на Любовь. Ведь она - та самая русская баба, которая и коня на скаку, и в горящую избу… и до телевидения дойдет. К слову, сотрудники последнего к Любови Мазур приезжали недавно. И чудо свершилось: автобус снова стал ходить. Правда, радовались жители Стройгородка недолго: дня два, после чего он опять пропал.

Если есть авто, то добраться до Стройгородка, особенно до последних его домов, несложноФото: Екатерина Бормотова

- Я уже устала, без конца звоню в УЕЗТУ. Там отвечают, что автобус сломался. Или что его отправили на дачи, - говорит Любовь. - Дошла и до ПАТП-1, там сказали, что могу хоть к министру обратиться, все равно ситуация не поменяется.

КОНКРЕТНО

Почему люди лишены элементарных возможностей?

К министру наш журналист не пошел, а вот к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву жалоба попала сразу. Сергей Евгеньевич распорядился выяснить, что происходит и почему люди лишены элементарной возможности цивилизованно добираться до места назначения, а заодно найти управу на АТП, в котором сотрудники так разговаривают с людьми.

Но пока готовился данный материал, стало известно, что автобус вновь начал ходить в Стройгородок. Видимо, распоряжение Цивилева дошло быстро. Мы рассказали об этом главе региона. Но памятуя, что после посещения телевизионной группы, со слов Любови Мазур, автобус ходил регулярно только в течение нескольких дней, Сергей Евгеньевич оставил этот вопрос на своем контроле. Мы, в свою очередь, также не останемся в стороне и будем держать связь с жителями Стройгородка.