В Кемерове прошла встреча с семьями погибших шахтеров

26 Июль 15:34 2018-07-27T14:42:55+03:00

Встреча с вдовами и женами погибших шахтеров прошла в Кемерове в 17-й раз Фото: АКО

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В кемеровском ДК Шахтеров состоялась встреча с семьями погибших горняков. Ежегодный прием прошел в преддверии областного праздника – День шахтера.

Шахтерский труд стал безопаснее

На встрече, которая собрала вдов и матерей погибших шахтеров в 17-й раз, присутствовал врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев и мэр Кемерова Илья Середюк. Врио главы региона отметил, что сегодня на угольных предприятиях Кузбасса внедряются новые современные технологии, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье людей, сократить травматизм на производстве. Так, с 90-х годов шахтерский труд стал безопаснее в 69 раз. Если в 1992 году в регионе травмировались 8 тысяч 872 человека, то в 2017 году – лишь 127.

Врио губернатора Кузбасса, отметил, что за 20 лет шахтерский труд стал безопаснее в 69 раз Фото: АКО

– Несмотря на боль, которую пришлось вам перенести, вы находите в себе силы жить дальше, быть добрыми, сердечными, активными, воспитывать детей. Я от души всем вам, пережившим утрату, желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе, в учебе ваших детей, – обратился Сергей Цивилев к вдовам и матерям погибших горняков.

Врио губернатора также отметил, что ежегодно около 1200 членов семей получают материальную поддержку. Только в 2017 году на образование детей погибших шахтеров было выделено 2,5 миллиона рублей. Дети бесплатно отдыхают в лучших оздоровительных и детских центрах.

Не разовая поддержка

Сегодня в областном центре проживают 139 человек, у которых погибли дети или мужья-шахтеры.

– В Кемерове каждая такая семья находится на учете в комплексных центрах социального обслуживания, куда они могут обратиться за помощью по любому вопросу. Работа с ними ведется систематически, а не только перед профессиональным праздником, мы про них не забываем никогда, – рассказала и.о. начальника управления социальной защиты населения администрации Кемерова Елена Сидорова. – На базе наших центров созданы отделения дневного пребывания, где близкие погибших горняков могут пройти оздоровление, получить комплекс медицинских услуг, пройти курсы массажа или физиотерапии. Также у нас работают психологи и специалисты, которые организуют культурно-массовые мероприятия. Сегодня мы также реализуем такое важное направление, как социальный туризм: организуем экскурсии в «Красную горку», «Томскую Писаницу» и другие интересные места нашей малой родины.

Говоря о важности ежегодных встреч с родственниками погибших горняков, Елена Сидорова отметила, что каждый такой прием – это дань памяти людям, которые отдали свою жизнь ради процветания Кузбасса.

Память погибших горняков почтили минутой молчания и возложением цветов Фото: АКО

Дань памяти

Тамара Ермолаева потеряла мужа в 1992 году: несчастный случай. На руках у кемеровчанки остался шестилетний сын, который должен был пойти в первый класс. Благо, наедине с бедой Тамару Родионовну не оставили ни близкие, ни Кедровский угольный разрез, на котором она трудится и по сей день.

– Я была дежурной по станции, работала посменно. Но после гибели мужа меня перевели в отдел охраны труда на пятидневку. Сразу же оформили регресс, пенсию по потере кормильца. У меня тоже была нормальная зарплата, так что материально мы были обеспечены. А морально… свекровь со свекром рядом были, помогали. Тяжело, конечно, было, но время все сглаживает. Научились жить вдвоем. Сын вырос и пошел по стопам отца, – поделилась своей жизненной историей Тамара Ермолаева. Она приходит на встречи, которые область совместно с городом проводит с 2001 года, регулярно.

– Это дань памяти погибшим. Через эти встречи чувствуется забота области и города о нас и наших погибших родных, – добавила кемеровчанка.