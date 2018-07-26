2018-07-26T19:29:05+03:00
Общество

Лето закончилось не для всех: кемеровчане обсуждают раздетого мужчину в центре города

Мужчина в трусах катается по городу на велосипеде
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Аня ЦветковаФото: Аня Цветкова
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Кемеровчане обсуждают мужчину, который, несмотря на дождь, ходит по улице раздетым.

Уличные термометры показывают что-то около 20 градусов тепла, кемеровчане одеваются потеплее, а выходя из дома, берут с собой зонтики. Погода больше похожа на осеннюю, однако лето закончилось не для всех. Вот уже несколько дней кемеровчане видят в самом центре города мужчину, который катается на велосипеде почти раздетым.

Из одежды на поджаром мужичке лишь трусы, носки да кроссовки, однако столь легкомысленный наряд не мешает ему рассекать по улице.

- Он просто верит, что лето обязательно вернется! – уверены пользователи сетей, обсуждающие фотоснимок с полураздетым мужчиной.

Кемеровчане строят предположения, почему же мужчина катается на велосипеде в таком виде. Одни уверены, что он проиграл в карты – вот и едет, в чем остался. Другие отмечают, что мужчина вполне может быть спортсменом, «моржом» или иным поклонником здорового образа жизни. А третьи и вовсе считают, что велосипедист-эксгибиционист просто нафантазировал себе, что на улице немыслимая жара – вот и катается в трусах.

К слову, в пятницу, 27 июля, погода по-прежнему не порадует теплом: воздух прогреется лишь до +20 градусов, ожидается облачность и небольшой дождик. Потеплеет же лишь к воскресенью.

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