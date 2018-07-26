Александр Головин станет самым дорогим игроком в истории российского футбола

26 Июль 19:31 2018-07-27T14:42:55+03:00

Головин сейчас становится такой же визитной карточкой Кузбасса-спортивного, как Кирилл Капризов, Сергей Бобровский, Алексей Смертин... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Александр Головин продолжит карьеру во французском клубе «Монако» - накануне он уже отправился в расположение своей новой команды, чтобы пройти углубленный медосмотр и подписать бумаги.

22-летний футболит, родившийся и выросший в Кузбассе, на сегодняшний день является самым дорогим игроком в истории российского футбола – сумма его трансфера составит 30 миллионов евро. До последнего момента сам Головин более склонялся к тому, чтобы выступать за «Челси» - и эта сделка казалась более реальной. Однако представители «Монако», видимо, очень хотели видеть Александра именно в своей команде и проявили настойчивость – в том числе и финансовую.

- Для Александра размер сделки был второстепенным – ему намного важнее место в команде, возможность играть, - прокомментировал переход Головина в зарубежный клуб Сергей Васютин, главный тренер футбольного отделения Ленинск-Кузнецкого училища олимпийского резерва. - Монако – кузница талантов, и Саша обязательно проявит себя. А мы все будем, конечно, болеть за него, следить за тем, как он выступит на чемпионате во Франции.

К слову, Головин сейчас становится такой же визитной карточкой современного Кузбасса-спортивного, как Кирилл Капризов, Сергей Бобровский, Алексей Смертин и другие спортсмены, вышедшие на мировой уровень. И, как и все остальные, Головин так или иначе способствует развитию спорта в Кузбассе, вдохновляет своим примером подрастающее поколение.

- Мы готовимся проводить ставший уже традиционным турнир Александра Головина, «Большие звезды светят малым», под эгидой футбольной детской лиги, - поделился планами Сергей Васютин. - Он будет проходить с 17 по 19 августа в Ленинске-Кузнецком, а на призы и подарки для ребятишек средства выделяет наш выпускник Александр Головин.

А пока, помня о выступлении Головина на чемпионате мира по футболу – 2018, в Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва приходят новые футболисты. Наверное, каждый из них мечтает, что и ему повезет стать известным футболистом, считает, что здесь уже «намоленный футбольный храм».

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