2018-07-28T07:44:00+03:00
Общество

Где в Новокузнецке отдохнуть на выходных весело и интересно

Выбираем мероприятие по душе
Екатерина РОМАНОВА
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«Оловянный парад» на Кузнецкой крепости

Не хотите ли поиграть в солдатиков?

Об игре «в солдатики» было известно еще из древних трактатов, а первые фигурки, изображающие воинов, появились много тысячелетий назад. Самые первые из них были каменными, деревянными или глиняными, но со временем стали появляться бронзовые, серебряные и даже золотые фигурки – их отливали для важных особ. Солдатики из олова появились в 70-х годах XVIII века в Нюрнберге, когда Иоганн Готфрид Хильперт наладил массовое производство плоских фигурок из олова и создал миниатюрные копии германских солдат в память о победах армии Фридриха Великого.

К слову, одного оловянного солдатика знают все: это персонаж сказки Андерсена – да-да, тот самый стойкий оловянный солдатик – к слову, он уже «одет» в мундир, который в деталях воссоздает настоящую форму солдат.

Увидеть же солдатиков – настоящих, сделанных в единичных экземплярах – можно в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Именно здесь развернулась необычная экспозиция. В ней представлено около 150 отдельных фигурок и композиций. Экспонаты, выполненные ведущими российскими мастерами-миниатюристами, сделаны из олова, пластика, дерева и даже хлеба! А вот как они сохранились до наших дней и как из царской потехи стали детской – об этом вы узнаете в музее!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 до 150 рублей

Фото: Юрий Лобачев

Фото: Юрий Лобачев

В воскресенье вечером, у ДК

Потанцуем?

Что может быть ценнее живого общения, ярких эмоций и новых знакомств? Только то, когда все это сочетается вместе и переплетается с музыкой. Вот, например, новокузнечанам предлагают в воскресные вечера отказаться от соцсетей и телевизоров, и вместо этого прийти на площаь возле ДУ КМК и… танцевать!

Живая музыка и новые знакомства, «быстрые» и «медленные» танцы, небольшая физическая нагрузка и великолепный эмоциональный отдых – таковы воскресные танцы. К слову, здесь уже имеются свои танцевальные компании, готовые принять в свои ряды новых любителей активного отдыха. Тем более, что именно здесь можно зарядиться отличным настроением на целую неделю вперед.

Танец, флирт, общение… Достойное завершение воскресного дня! Хотите убедиться в этом сами? Добро пожаловать на летнюю танцплощадку!

Площадка Дворца культуры и техники КМК

пр. Металлургов, 20

28 июля, начало в 18:00

Вход свободный.

Фото: Управление культуры города Новокузнецка

Фото: Управление культуры города Новокузнецка

Базарная ил Советская?

Отправляемся в виртуальную прогулку по площади

Меньше сотни лет назад центр Кузнецка располагался на правом берегу реки Томи. Там золотом блестели маковки церквей и соборов, там на горе возвышалась крепость, а центром общественной жизни была, конечно же, площадь. Это сегодня ее называют Советской, а всего сотню лет назад она была Базарной. Здесь проводились гуляния и ярмарки, шла бойкая торговля, устраивались конные базары. Да много чего видела Базарная площадь!

То, какой она была, расскажет Новокузнецкий художественный музей. Экспозиция поможет представить уклад жизни небольшого уездного города Кузнецка, архитектурные особенности зданий и сооружений, украшающих главную его площадь в далеком прошлом: Богородице-Одигитриевская церковь и Спасо-Преображенский собор, каменные и деревянные купеческие дома, лавки... Панорама воссоздает утраченный облик площади, а картины и старые фотографии позволят посетителям узнать много интересных фактов из истории города: первый пароход, Народный дом, особенности градостроительства в конце XIX – начале XX веков.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник, вторник – выходной.

Цена билетов: от 50 до 200 рублей.

Фото: Новокузнецкий художественный музей.

Фото: Новокузнецкий художественный музей.

Отмечаем День ВМФ вместе

Идем на выставку и шествие

В воскресенье, 29 июля, новокузнечан приглашают на празднование Дня военно-морского флота.

Праздничные мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках и продлятся с 11:00 до 15:00.

В 11:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт. Здесь же развернутся выставки фотографий, посвященных истории военно-морского флота России и судомоделирования.

В 12:00 с Театральной площади стартует шествие колонны участников празднования. Оно пройдет по улице Кирова через кольцо Дома быта, по Октябрьскому проспекту и до Бульвара Героев.

В 13:00 участники празднования возложат цветы у Вечного огня на Бульваре Героев.

Театральная площадь

29 июля, начало в 11:00

Вход свободный.

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