На помощь пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» пожертвовали более 197 миллионов рублей

28 Июль 10:46 2018-07-30T06:09:47+03:00

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После трагедии 25 марта, когда при пожаре в ТРЦ погибли 60 человек, в Кемерове открыли специальный счет, на который неравнодушные люди перечисляли средства для помощи пострадавшим и родным погибших при пожаре. На сегодняшний день на счет поступило более 197 миллионов рублей.

- Объем благотворительных пожертвований, поступивших в целях оказания помощи гражданам в связи с крупным пожаром в ТРК «Зимняя вишня по состоянию на 27 июля 2018 года составил 197 160 271 рубль, - сообщается на сайте главного финансового управления Кемеровской области.

Примечательно, что деньги, поступившие на счет – это исключительно благотворительные пожертвования неравнодушных граждан. В эту сумму не входят целевые средства, которые поступали на предоставление единовременного пособия семьям погибших.

Напомним, ранее семьям погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» выплатили по одному миллиону из федерального и регионального бюджетов, а также по три миллиона за счет собственника торгового центра. В июле парламентарии кемеровского облсовета приняли законопроект «О дополнительной единовременной материальной помощи членам семей граждан, погибших в связи с пожаром, произошедшим в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Родственникам погибших будет оказана единовременная помощь в размере двух миллионов рублей за каждого погибшего за счет благотворительных пожертвований.

Напомним, что жертвами трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» стали 60 человек, большинство из которых – дети. Пожар начался на четвертом этаже торгово-развлекательного центра, где находились каток, кафе, детский игровой комплекс и три кинозала. К слову, именно из кинотеатра не смогли выбраться большинство погибших, поскольку двери эвакуационных выходов оказались заблокированными. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Уголовное дело, которое было возбуждено по факту гибели людей в ТРЦ, расследует Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Расследование продлено до 25 сентября. В его рамках задержаны 11 человек, в том числе два сотрудника МЧС Кузбасса и экс-глава регионального МЧС Александр Мамонтов.

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