Зажигательные танцы и водные огни

29 Июль 10:10 2018-07-31T06:22:48+03:00

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Признаюсь, когда я шел на фестиваль водных фонариков, думал, что там будет очень мало людей. Главная причина тому – погода. Несмотря на утверждение календаря о том, что на улице еще июль, погода была далека от июльской – холодный ветер сносил с ног и в любой момент мог пойти дождь. Но придя на озеро Красное, был удивлен: родители с детьми, молодежь со своими друзьями, пары, одним словом – толпа народа.

Шоу еще не началось, поэтому вокруг нее бегали и смеялись дети, кто-то кормил приплывших к берегу уток, остальные просто танцевали под фоновую музыку.

Плохая погода людей не смущала - все веселились Фото: Фаяз Алекберов

Минут через десять на сцену вышел ведущий Михаил Федотов, который позвал всех гостей подойти поближе к основной площадке фестиваля. Михаил рассказал, что в палатке напротив сцены можно приобрести фонарики, которые в конце вечера будут спускать в воду. По словам ведущего, гостей сегодня ждет интересная программа: «немного танцев, немного песен».

– Кемерово, вы здесь? Поапплодируйте мне, чтоб я, как говорится, отдачу получил! – объявляет ведущий.

[слабые овации]

– О... что-то совсем вяленько. Давайте еще раз!

[громкие апплодисменты и крики]

– Совсем другое дело! – ведущий рад полученной отдаче. Он приглашает на сцену первого исполнителя – юную певицу Елизавету Астанину, которая исполнила кавер на песню Натальи Королевой «Маленькая страна».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/662192" frameborder="0"></iframe> "Маленькая страна" Лизы Астаниной.Автор: Фаяз Алекберов

В такую погоду нужно больше двигаться, поэтому конферансье объявляет танцевальный баттл. Для конкурса ему нужно четверо участников: молодые люди быстро находятся и выбегают на сцену. По заданию участники должны оригинально и зажигательно станцевать под песню, которую поставит диджей. Прозвучала даже популярная композиция Ольги Бузовой «Мало половин». Победа в баттле досталась Роману – его танец больше всех понравился зрителям.

Следующим к зрителям вышел ученик вокальной школы Никита Поповский, который спел известную песню Аллы Пугачевой «Улетай туча». Увы, чуда не произошло – тучи даже не думали улетать. Но юный исполнитель все равно подарил кусочек позитива посетителям фестиваля.

Чтобы проверить знания зрителей ведущий пригласил на сцену еще четыре человека. Участники должны показать, сколько государственных праздников они знают: кто назовет больше, тот и победит – все просто. Самой эрудированной оказалась юная участница Милена, она обошла всех своих соперников и получила приз.

Дальше на сцене зажгли трио девушек «Призма», которые исполнили хип-хоп танец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/662191" frameborder="0"></iframe> Саксофонист Сергей Силаков на Красном озере.Автор: Фаяз Алекберов

Чтобы согреть зрителей, ведущий объявил вокальный конкурс. Он поделил всех присутствующих на две группы: «лалайцев» и «нанайцев». Участники должны подпевать либо «ла-ла», либо «на-на» известным песням. Но среди участников нашлись те, кто не хотел ограничиваться одной группой, поэтому две сообразительные девушки «перебегали» из одной группы в другую на протяжении всего конкурса. Ведущий это заметил и похвалил девушек за находчивость.

Ближе к кульминации концерта на сцене выступили кавер-вокалист Андрей Рыжков и саксофонист Сергей Силаков.

Из-за сильного ветра посетители не с первого раза смогли зажечь свои фонарики, но ветер кемеровчанам не помеха! Один за другим фонарики спускали на воду: эта затея очень понравилась юным кемеровчанам – малыши были в восторге.