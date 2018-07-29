Пешком по проспекту Бардина

29 Июль 16:07 2018-07-30T11:01:54+03:00

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От новокузнецкого вокзала в разные стороны расходятся лучи-проспекты - визитная карточка города. И горожанам очень хочется, чтобы не только зелень украшала их, но и ровные дороги. Вот, например, в 2017 году отремонтировали Хлебозаводскую улицу и Транспортную, а буквально неделю-другую назад дорожная техника закончила работать на проспекте Бардина. Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд - и об этом говорят сами горожане.

Новокузнечанка Нина Осипова обратилась в редакцию в проект «Рейд «КП» с вопросом-жалобой: проезжую часть Бардина отремонтировали, а как же тротуары? Их состояние не просто оставляет желать лучшего, а порой даже опасно.

Чтобы убедиться в этом, мы вместе с нашей читательницей отправляемся прогуляться по проспекту.

«Дырявая» дорога

Путь начинаем от вокзала: вроде обычный тротуар, лишь время от времени встречаются трещины в асфальте, но стоит подойти к пересечению проспекта Бардина с улицей Кутузова, как становится понятно, что ремонт здесь давно необходим. Всюду - ямы и трещины. Их ширина и глубина везде разная, и споткнуться - проще простого! О том, что творится во время дождей, лучше и не говорить…

Велосипедная дорожка на Бардина имеется - только ездить по ней не очень комфортно.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Здесь, на тротуаре, обустроена велосипедная дорожка. Точнее - намечена. На асфальте имеются два почти стершихся знака. Они оповещают, что справа - дорожка для велосипедистов, а слева - для пешеходов. А буквально в паре метров от них зияет выбоина в асфальте. Или яма? Ее площадь явно превышает квадратный метр. Ребятишки на своем детском «транспорте» старательно объезжают эту яму, но не все. Маленькая девочка на самокате, не понимающая ее опасности, с разгону влетает в нее, колесиком самоката врезается в противоположный край и падает, раздирая коленки.

- Да когда же о пешеходах-то подумают! Проезжую часть закатали - и все? - возмущается мама девочки. Впрочем, ей не до разговоров: женщина спешит к началу улицы, где есть аптека - за перекисью и пластырем.

Нина Петровна печально качает головой: мол, дальше - все то же самое: то дырка, то ямка, то трещина, то кусок ровного асфальта.

Юные велосипедисты объезжают ямы стороной, но стоит замешкаться - разбитые коленки и громкий рев гарантированы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Обидно: улица центральная, а ходить по ней невозможно, - досадно машет рукой наш добровольный гид и прощается. Ей в другую сторону, через парк имени Гагарина на проспект Металлургов.

К слову, именно эта часть парка и тротуара - от проспекта Бардина до стелы в честь 50-летия Новокузнецка - не попала под ремонт, который проходил несколько лет назад. Здесь также есть разметка для велосипедной дорожки, однако сам асфальт в выбоинах и колдобинах.

Ноги лучше не ломать

На правой стороне проспекта - там, где находятся корпуса городской клинической больницы № 1, все то же самое, что и на противоположной стороне. Только покрытие более грубое, камушки более крупные, а трещины более глубокие. Зато если ненароком оступишься и сломаешь ногу, вышагивая на каблуках, катаясь на роликах или самокатах, далеко бежать за помощью не придется - травмпункт рядом. Однако ноги лучше не ломать.

Такое на Бардина сплошь и рядом...Фото: Екатерина РОМАНОВА

Проезжая часть проспекта Бардина преобразилась с начала весны. Дорога стала гладкой, а вот тротуары как были разбитыми, так и остались. А сколько еще придется ждать новокузнечанам, пока на проспекте Бардина и тротуары станут ровными и удобными?

КОМПЕТЕНТНО

Ремонтируете дорогу - приведите в порядок тротуар

Ответить на вопрос Нины Петровны точно смогут только те, кто эти тротуары будет ремонтировать. Но врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уверен, что к сентябрю ям на тротуарах по проспекту Бардина не будет.

- Еще в мае, в один из моих приездов в Новокузнецк, я обратил внимание главы Сергея Кузнецова на качество тротуаров в городе. Мы с ним тогда договорились, что там, где будет вестись ремонт дорожного полотна, и пешеходная часть тоже будет приведена в порядок. Уверен, что наши договоренности будут соблюдены. Тем не менее я запросил информацию по данной жалобе, и мне доложили, что сейчас дорожные работы на проезжей части проспекта Бардина полностью закончены, а во второй половине августа начнется ремонт и пешеходной части проспекта, и в октябре тротуары будут отремонтированы. Речь идет о тротуаре от пересечения с улицей Кутузова до СибГИУ, - рассказал нам Сергей Евгеньевич.

Остается надеяться, что поручение будет исполнено еще и качественно. Но это уже вопрос к подрядчикам. Кстати, качество дорожных работ Сергей Цивилев тоже взял под личный контроль. И ответственность по гарантийным срокам ремонта вскоре в области станет для исполнителей персональной.

Справка «КП»

В 1958 году началась застройка улицы Центральной, которую 9 февраля 1960 года переименовали в проспект имени академика Ивана Бардина, главного инженера Кузнецкстроя и КМК. На проспекте находятся корпуса СибГИУ, городской клинической больницы № 1, к проспекту примыкает территория парков имени Гагарина и имени Дроздецкого. Всего 11 жилых домов выходят на проезжую часть проспекта, протяженность которого составляет 1,5 километра. Большую его часть занимает больничный городок, СибГИУ и парки.

В 2018 году проспект Бардина включен в план ремонта в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт проезжей части проспекта уже завершен.