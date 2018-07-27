Убийство отмечавшего освобождение новокузнецкого криминального авторитета попало на видео
Минувшей ночью в новокузнецком кафе «Джамбул», которое находится на центральной улице города, был убит Александр Жестоков. Известно, что Жестоков был одним из лидеров ОПГ «Запсибовские».
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, 39-летний погибший в июле освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за вымогательство и мошенничество. Он находился в кафе со своими приятелями, видимо, отмечая выход на свободу, когда в зал зашел незнакомец, одетый в черное, подошел к Жестокову со спины и несколько раз выстрелил в него. После этого стрелявший ушел. Впрочем, стали расходиться и бывшие рядом с ним приятели.
Александр Жестоков известен в криминальной среде со второй половины «нулевых», когда он являлся одним из лидеров преступной группировки «Запсибовские». С 2007 года ОПГ занималась «крышеванием» и вымогательством, проводила незаконные сделки с недвижимостью. Изначально Жестоков руководил преступной группой, которая занималась именно мошенничествами с квартирами.
В 2011 году нескольких участников ОПГ задержали и взяли под стражу, Жестокову же удавалось скрываться по поддельному паспорту до 2013 года, пока его не поймали в Москве. При задержании он пытался скрыться, оказывал сопротивление.
Момент убийстви одного из лидеров ОПГ в Новокузнецке..Видео: соцсети
Несмотря на то, что было установлено 19 эпизодов преступной деятельности «Запсибовские», многие из них доказать не удалось. Так, в отношении Жестокова удалось доказать лишь два таких эпизода.
- В 2007 году он пытался выбить у местной фирмы «долг» в два миллиона рублей, - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». - Когда выяснилось, что денег у компании нет, он потребовал передачи ему в собственность 8 квартиры и написание расписок на баснословные суммы, которые доходили до 15 миллионов рублей.
В мае 2017 года Жестокова, который содержался в СИЗО с 2013 года, приговорили к семи годам лишения свободы. В июле 2018 года он вышел на свободу.
Задержание Жестокова в Москве.2013 годЕкатерина РОМАНОВА
- Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых криминальные связи потерпевшего, - отмечает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Производство предварительного следствия поручено следователям 1-го отдела по расследованию особо важных дел.
Сейчас на месте преступления работает руководитель отдела аппарата, криминалисты, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и лиц, причастных к нему.
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