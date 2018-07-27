2018-07-31T17:51:44+03:00
Общество

«Комсомолка» взяла под информационную опеку медведей Мишу и Машу из «Томской Писаницы»

Издание будет рассказывать читателям о необычных случаях из жизни медвежьей парочки
Елизавета Ушакова
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Медведица Маша любит подкарауливать невест и портить их платья Фото: Елизавета УшаковаМедведица Маша любит подкарауливать невест и портить их платья Фото: Елизавета Ушакова
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Музей-заповедник «Томская Писаница» славится не только своими древними наскальными рисунками, посмотреть на которые приезжают со всего мира, но и мини-зоопарком. Есть здесь волки с лисицами, козы, еноты, кролики, олени и другие животные. Особый интерес у посетителей заповедника вызывает жизнь бурого медведя по имени Миша и его подруги Маши, которых «Комсомольская правда» с недавних пор взяла под информационную опеку. Мы будем рассказывать о необычных историях из жизни медвежьей парочки. Например, в сегодняшнем материале вы не только познакомитесь с ними поближе, но и узнаете, почему невестам стоит опасаться Машу-медведицу.

Миша родился в 1996 году в деревне Барановка Кемеровского района. Медвежонка в музей-заповедник передал житель деревни Юрий Коньшин. В заповеднике Миша делит клетку со своей подругой Машей – медведицей 2001 года рождения. Машу привезли из деревни Сандайка Тяжинского района.

Миша - очень добрый сладкоежка Фото: Елизавета Ушакова

Миша - очень добрый сладкоежка Фото: Елизавета Ушакова

Как рассказали сотрудники заповедника, зимой медведи ведут себя вяло и почти не едят. Из-за шума они не засыпают на всю зиму, но в мороз могут проспать около двух недель. Зато летом Миша и Маша радуют гостей своим активным образом жизни: плескаются в бассейне и выпрашивают у людей лакомства.

– Миша гораздо спокойнее и добрее, чем Маша. Все привыкли считать, что особи мужского пола более агрессивные, чем женского, но это не так. Маша очень любит пугать людей, особенно невест. Когда пары, проходят мимо бассейнов, в которых медведи купаются в жаркую погоду, Маша подкарауливает невесту и прыгает в бассейн так, чтобы непременно обрызгать ее. Поэтому мы советуем гостям проходить как можно дальше от вольера с медведями. И в целом надо соблюдать осторожность, потому что Маша очень любит высовывать голову меж прутьями решетки вольера, – рассказал директор «Томской Писаницы» Алексей Стоянов.

Маша - медведица с характером, хотя по фото этого не скажешь Фото: Елизавета Ушакова

Маша - медведица с характером, хотя по фото этого не скажешь Фото: Елизавета Ушакова

А вообще Миша в заповеднике слывет любимчиком. Он часто садится на задние лапы и попрошайничает: ни для кого не секрет, что медведи очень любят сладкое. Зная это, посетители то и дело стараются подкармливать животных фруктами и медом, но иногда дают им такие лакомства, которые могут навредить.

– Хотелось бы призвать читателей «Комсомольской правды» к тому, чтобы они внимательно читали сопроводительные документы, которые висят возле клеток с животными. Не кормить их копчеными и жареными продуктами, а также солеными семечками, чипсами и орешками, – попросил Алексей Стоянов.

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