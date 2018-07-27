2018-07-28T07:44:00+03:00
Общество

В Кемерове в июле выпал снег

Видео с необычным проявлением погоды в редакцию прислали читатели [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео InstagramФото: кадр видео Instagram
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На календаре еще июль, а в Кемерове уже выпал снег! По крайней мере, именно его заснял на видео один из наших читателей. А потом прислал это видео в редакцию.

- Сибирский климат! Здесь может быть +30 градусов, а через очень короткое время опуститься практически до нуля! – прокомментировал кемеровчанин свое видео. - В общем, у нас чувствуется приближение осени.

И действительно: прямо за окном пролетают явно не капли дождя – слишком уж тяжелые и крупные. с вопросом, почему в июле вдруг пошел снег, мы обратились к официальному представителю кемеровского гидрометцентра Наталье Полуэктовой.

- Вчера, 26 июля, у нас была низкая облачность и особенно высокая влажность там, где неподалеку находится река, - рассказала Наталья Полуэктова. – А вот таких условий, чтобы пошел снег, не было – не наблюдалось таких перепадов температур. Скорее всего, то, что наблюдали читатели, - очень мелкие градинки, которые даже не долетали до земли и таяли.

Июньские тропические ливни сменились обычными летними ливнями, и лето, перевалив через свою макушку, катится к закату. А тем, кто уже успел соскучиться по снегу, напомним: в последний раз он был в Кузбассе в конце мая, 24 числа. А последний летний снег выпал в Кемеровской области 2 июня 2013 года.

К слову, в то время, как одни кемеровчане с изумлением наблюдали за снегом в Ленинском районе, другие с не меньшим изумлением смотрели на то, как кемерочанин в трусах поод проливным дождем катался на велосипеде. В плавках. Видимо, лето закончилось, но не для всех.

В Кемерове в июле выпал снег..

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