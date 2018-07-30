Кузбасский Дед Мороз дождался собаку-поводыря

30 Июль 12:49 2018-07-31T08:09:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Новокузнецк приехала собака Ванесса. На первый взгляд – обычный домашний питомец. Вот только Ванесса будет не просто охранять дом или украшать интерьер. Она приехала сюда работать – поводырем. А новым хозяином Ванессы стал довольно известный горожанин – Александр Каширин.

Дед Мороз по призванию

Александра Каширина в Новокузнецке знают многие, хотя лично могут быть и не знакомы. Еще бы! На протяжении многих лет Каширин в щегольских темных очках перед каждым Новым года да поздравлял горожан с праздником. А рядом с ним обязательно шла «лечебная» собака – с красными крестами на экипировке. Правда, очки темные нужны были не для создания образа, Александр Каширин много лет надевает темные очки, потому что перед глазами его вечная ночь-слепота.

Впервые Каширин, потерявший зрение еще в детстве, стал Дедом Морозом в 1970 году, примерив бороду главного новогоднего волшебника и придя в одну из компаний с баяном. Да так с тех пор и дедморозил. А в 1993 году у него появилась собака Доня – с ней-то и поздравляли знакомых и незнакомых новокузнечан. В 2007 году пса украли, а сам Александр Федорович слег с инфарктом. Выкарабкаться ему помог лабрадор Ульма – второй пес-помощник Каширина. Больше десяти лет они были не разлей вода, пока красавица Ульма не покинула этот мир…

Фото: Лариса Максименко

Под Новый год Александр Каширин загадал самое главное желание: чтобы у него вновь появился верный друг-поводырь. С ним и на дачу можно ездить, и по городу гулять, и на Новый год поздравлять новокузнечан.

Александр Каширин и Ванесса

И вот его мечта сбылась! Еще в конце 2017 года, сразу после того, как Александр Каширин обратился в Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования, ему стали искать собаку-поводыря – в «Российской школе подготовки собак-проводников общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепых». Это единственная школа в России, и будущим владельцам собак-поводырей приходится очень долго ждать своей очереди… Александр Каширин ждал больше семи месяцев. И вот добродушная и послушная Ванесса, золотистый лабрадор-ретривер уже осваивается в доме Каширина.

- Теперь мы с Ваней (так ласково называет Александр Федорович Ванессу) сможем самостоятельно ходить на прием к врачу, в общество слепых, за покупками в магазин и аптеку, - улыбается Каширин.

Фото: Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

К слову, вместе с Ванессой приехал и инструктор: он должен помочь собаке и ее новому хозяину подружиться. Впереди у Александра Каширина сложный экзамен: за две недели ему предстоит наладить контакт с Ванессой, доказать, что он сможет заботиться о собаке, научить ее следовать по двум основным маршрутам. Впрочем, можно не сомневаться, что он с этим справиться: ведь Ванесса – тот самый главный новогодний подарок, который – пусть и с небольшим опозданием – прибыл к своему хозяину. А это значит, что меньше чем через полгода дед Каширин в дедморозовском обличии вновь будет шагать по городским улицам со своим поводырем и дарить новокузнечанам самый главный подарок: улыбки и веру в добро.