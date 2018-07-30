2018-07-31T08:09:00+03:00
Общество

В Кузбассе потеплеет до плюс 30 градусов

Синоптики обещают неустойчивую погоду с холодными ночами
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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На этой неделе погода по-прежнему будет больше осенней, чем летней. Северный ветер и дождь не дадут жителям региона расслабиться. Однако местами воздух будет прогреваться до 27-30 градусов тепла.

Во вторник днем на юге региона местами потеплеет до +27 градусов. В среднем в Кузбассе будет от +16 до +21 градуса. Ветер ожидается северным и северо-восточным с порывами до 14 метров в секунду. Ночью в области будет прохладно: от +6 до +11 градусов. Также в регионе пройдут небольшие дожди.

В первый день августа дневная температура будет в пределах +18,+23 градусов. Ночью будет +6,+11 градусов. Во время прохождения холодного атмосферного фронта ветер сменит направление на восточное и будет дуть с порывами до 17 метров в секунду.

В четверг по области будут идти дожди. Температура воздуха по области понизится до +14, +19 градусов. Однако на юге местами потеплеет до +25 градусов. В пятницу в Кузбасс должен прийти теплый фронт, с появлением которого, температура повысится до +22, +27 градусов. Ночью будет +12,+17.Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу в регионе потеплеет до +30 градусов, а в воскресенье похолодает до +6 градусов, кроме того, усилится ветер и пройдут грозы.

– На нас будет оказывать влияние циклон, который проходит в районе Салехарда. У нас пока получается неустойчивая осенняя погода с дождями, теплыми днями и прохладными ночами, – говорит пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

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