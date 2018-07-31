День ВДВ 2018 в Новокузнецке: программа праздничных мероприятий
В четверг, 2 августа, в Новокузнецке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 88-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск. Планируется, что в них примут участие ветераны ВДВ, их родные и близкие, а также члены общественных организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое братство», семьи погибших военнослужащих.
Программа мероприятий:
11.30-11.50 – сбор участников мероприятия на Бульваре Героев перед трибунами,
11.50-12.00 – построение участников на бульваре Героев,
12.00-12.15 – митинг на Бульваре Героев, возложение цветов к Вечному огню,
12.25-12.45 – шествие колонны участников от Бульвара Героев по проспекту Октябрьскому – до Дома быта – по проспекту Бардина до мемориального комплекса воинам-интернационалистам,
12.45-13.00 – возложение цветов на мемориальном комплексе воинам-интернационалистам, лития по погибшим,
13.00-13.10 – шествие колонны участников от мемориального комплекса воинам-интернационалистам по улице Кирова – проспекту Кузнецкстроевскому до площади Общественных мероприятий Центрального района,
13.10-15.00 – на площади Общественных мероприятий Центрального района – спортивные состязания (поднятие гири, армрестлинг, перетягивание каната, отжимание от земли, разборка-сборка автомата), работа полевой кухни, концерт исполнителей патриотической песни, подведение итогов конкурса «Материнский пирог – на десантный стол».
В связи с праздничными мероприятиями будет временно перекрыто движение на центральных улицах.