Будущие горняки установили памятную табличку на месте гибели отряда Петра Сухова

31 Июль 03:31 2018-08-01T12:12:55+03:00

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Группа студентов Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума совершила историко-туристический поход к местам гибели в Горном Алтае сводного красноармейского отряда под командованием Петра Сухова. Грант на реализацию этого проекта выделен Фондом «СУЭК-Регионам».

Акция посвящена столетию легендарного похода и трагической гибели красногвардейского отряда под командованием Петра Федоровича Сухова. В начале июня 1918 года двести шахтёров из поселка Кольчугино (ныне город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области) во главе с Суховым прибыли в Барнаул. Здесь вместе с алтайским красногвардейцами они продолжили борьбу за Советскую власть.

В тяжелых условиях рейда по белогвардейским тылам сводным отрядом были одержаны более полутора десятков боевых побед. Для разгрома «суховцев» Временное сибирское белогвардейское правительство вынуждено было даже создать отдельное крупное воинское соединение, получившее название Юго-восточный фронт.

В результате преследования 9 августа 1918 года основная часть отряда попала в засаду в горном ущелье за селом Тюнгур (Усть-Коксинский район Республики Алтай) и погибла. На месте последнего боя «суховцев» по согласованию с Главой Республики Алтай Александром Бердниковым участники акции установили на скале памятную табличку о тех трагических событиях и почтили минутой молчания память погибших земляков, всех жертв гражданской войны. Как говорят участники акции, сегодняшний поход помог лучше представить, в каких условиях двигался отряд, насколько действительно гибельным оказалось место устроенной засады. Раньше все, что связано с «суховцами» можно было подчерпнуть только из публикаций. Теперь, как отметил студент техникума Сергей Власов, «происходившие здесь век назад события, стали зримы, как в кино, понятны».

Как известно, из 144 человек, дошедших до Тюнгура, практически никто не выжил. Бойцы либо погибли на месте, либо были взяты в плен и после жестоких допросов расстреляны. В самом селе есть братская могила и памятник Сухову. Сейчас мемориал находится на капитальной реконструкции. И этот факт еще раз подтверждает, насколько заботливо местные власти относятся к сохранению истории региона.

В ходе акции участники побывали еще на одной братской могиле «суховцев», находящейся близ села Малая Иня (Онгудайский район Республики Алтай). По данным различных источников, часть отряда под командованием начальник штаба Дмитрия Сулима, заранее отделилась и, пройдя через хребет, пыталась в другом месте переправиться через Катунь, чтобы затем уйти в Монголию. Но и они, попав в засаду, погибли в те же августовские дни в ночном бою у села Усть-Иня. Много позднее останки красногвардейцев были перезахоронены в одной могиле. Табличка на скромном обелиске трагически гласит «Здесь покоится прах последних красногвардейцев-суховцев и мадьяр, павших за святую свободу в августе 1918 года».

Все собранные в ходе похода фото и видеоматериалы лягут в основу создаваемого в техникуме музейного уголка, посвященного походу отряда под командованием Петра Сухова, а также войдут в экспозицию Музея шахтерской славы Кольчугинского рудника

Огромное впечатление произвела сама природа Горного Алтая. В ходе акции был совершен сплав на рафтах по верхней и средней Катуни, пройдены пороги четвертой и пятой категорий сложности.

- Такие мероприятия очень нужны, - говорит преподаватель техникума Александр Галкин. – Огромная благодарность компании и Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» за то, что нашли возможность поддержать этот проект. Во-первых, он дает возможность ребятам лучше, глубже понимать свою собственную историю, ее сложность и героичность. Во-вторых, само знакомство с Горным Алтаем. Здесь как будто в другой мир попадаешь. У ребят появляется гордость за то, что они живут в такой красивой своей природой стране